Роналду повторил свой эффектный хет-трик во время матча за Аль-Наср — видео

Как Роналду оформил эффектный хет-трик в матче за Аль-Наср

В поединке 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" на выезде разгромил "Абху" со счетом 8:0.

В этом поединке 39-летний Криштиану Роналду забил три гола и сделал две результативные передачи еще в первом тайме, после чего был заменен. Этот хет-трик стал для ветерана 65-м в карьере.

Это второй матч подряд, в котором Криштиану забил три мяча. В прошлом туре "Аль-Наср" с большим счетом обыграл "Аль-Тайи", и в том противостоянии португалец также отличился хет-триком.

Роналду стал лучшим бомбардиром мира

Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.

2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.

С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.

Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.