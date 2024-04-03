Роналду повторив свій ефектний хет-трик під час матчу за Аль-Наср — відео

Як Роналду оформив ефектний хет-трик у матчі за Аль-Наср

У поєдинку 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абху" з рахунком 8:0.

У цьому поєдинку 39-річний Кріштіану Роналду забив три голи та зробив дві результативні передачі ще у першому таймі, після чого був замінений. Цей хет-трик став для ветерана 65-м у кар'єрі.

Це другий матч поспіль, у якому Кріштіану забив три м'ячі. У минулому турі "Аль-Наср" з великим рахунком обіграв "Аль-Таї", і в тому протистоянні португалець також відзначився хет-триком.

Роналду став найкращим бомбардиром світу

Роналду перевершив європейський рекорд Ференца Пушкаша, який забив у національній збірній 84 голи, коли виступав за Португалію на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

8 вересня 2020 року в матчі зі збірною Швеції в Солні Роналду відзначився своїм сотим ударом зі штрафного.

2021 року Роналду встановив ще один рекорд за кількістю голів у міжнародних матчах, забивши два голи під час європейської кваліфікації Португалії проти Республіки Ірландія.

Відтоді Роналду збільшив свою загальну кількість голів за національну збірну до 120, ставши першим гравцем, який забив гол на п’яти чемпіонатах світу.

Роналдо підтвердив свій рекорд зробивши дубль проти Ліхтенштейну на відкритті кваліфікації ЄВРО-2024.