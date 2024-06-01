Роналду установил новый рекорд и получил "золотой" трофей — фото

Криштиану Роналду добавил исторический трофей в свою коллекцию. Суперзвезда Аль-Наср получил «Золотую бутсу» Саудовской профессиональной лиги 2023/24.

Что известно о новом рекорде Роналду

Криштиану Роналду, являющемуся пятикратным обладателем «Золотого мяча» впервые с 2016 года, когда он был на балансе мадридского Реала, забил полсотни голов в одной кампании.

Он установил новый рекорд сезона в Саудовской профессиональной лиге, забив 35 голов в этом соревновании, а также стал первым человеком, выигравшим «Золотые бутсы» в четырех разных странах.

History has been made... again 🐐



Cristiano Ronaldo secures the Golden Boot award 🥇



Becoming the first to achieve this in 4 different leagues 🌟 pic.twitter.com/S6WUNgJ4dw — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 29, 2024

История была написана... снова. Криштиану Роналду получает награду "Золотая бутса". Став первым, кто достиг этого в четырех разных лигах, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, Роналду сыграл 1225 матчей в профессиональной карьере. Столько поединков на счету бывшего голкипера сборной Бразилии Рожерио Сени. Уже в следующем матче Криштиану установит абсолютный рекорд мира.

Это пройдет на Евро-2024, где сборная Португалии в групповом этапе сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии.

Роналду стал лучшим бомбардиром мира

Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.

2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.

С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.

Также Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.