Роналду встановив новий рекорд та отримав "золотий" трофей — фото

Кріштіану Роналду додав історичний трофей до своєї колекції. Суперзірка Аль-Наср отримав «Золоту бутсу» Саудівської професійної ліги 2023/24.

Що відомо про новий рекорд Роналду

Кріштіану Роналду, який є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» вперше з 2016 року, коли він був на балансі мадридського Реала, забив півсотні голів в одній кампанії.

Він встановив новий рекорд сезону в Саудівській професійній лізі, забивши 35 голів у цьому змаганні, а також став першою людиною, яка виграла «Золоті бутси» в чотирьох різних країнах.

History has been made... again 🐐



Cristiano Ronaldo secures the Golden Boot award 🥇



Becoming the first to achieve this in 4 different leagues 🌟 pic.twitter.com/S6WUNgJ4dw — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 29, 2024

Історія була написана... знову. Кріштіану Роналду отримує нагороду «Золота бутса». Ставши першим, хто досяг цього в чотирьох різних лігах, — йдеться в дописі. Поширити

Окрім цього, Роналду зіграв 1225 матчів у професійній кар'єрі. Стільки ж поєдинків на рахунку колишнього голкіпера збірної Бразилії Рожеріо Сені. Вже наступного матчу Кріштіану встановить абсолютний рекорд світу.

Це відбудеться на Євро-2024, де збірна Португалії у груповому етапі зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.

Роналду став найкращим бомбардиром світу

Роналду перевершив європейський рекорд Ференца Пушкаша, який забив у національній збірній 84 голи, коли виступав за Португалію на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

8 вересня 2020 року в матчі зі збірною Швеції в Солні Роналду відзначився своїм сотим ударом зі штрафного.

2021 року Роналду встановив ще один рекорд за кількістю голів у міжнародних матчах, забивши два голи під час європейської кваліфікації Португалії проти Республіки Ірландія.

Відтоді Роналду збільшив свою загальну кількість голів за національну збірну до 120, ставши першим гравцем, який забив гол на п’яти чемпіонатах світу.

Також Роналдо підтвердив свій рекорд зробивши дубль проти Ліхтенштейну на відкритті кваліфікації ЄВРО-2024.