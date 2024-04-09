Роналду вперше за пʼять років карʼєри отримав червону карту — відео
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Роналду вперше за пʼять років карʼєри отримав червону карту — відео

роналду
Джерело:  Суспільне. Спорт

Кріштіану Роналду став антигероєм півфіналу Суперкубка Саудівської Аравії з футболу. Португалець був видалений із поля та його можуть надовго дискваліфікувати.

Що зробив Роналду під час матчу

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав першу за п'ять років червону картку у матчі. Сталося це у матчі "Аль-Насра", за який виступає португалець, проти "Аль-Хіляля".

У першому таймі "Аль-Наср" забив гол зусиллями Отавіо, який скасували через португальця: арбітр визначив, що він здійснив спробу зіграти у м'яч, перебуваючи в офсайді. Через активну незгоду з арбітром Кріштіану отримав жовту картку.

Наприкінці ж матчу Роналду вилучили з поля. Намагаючись швидко підхопити м'яча та вкинути його з ауту, португалець відштовхнув гравця "Аль-Хіляля" Алі Аль-Булаіхі та вдарив його у груди, після чого той впав на газон.

Внаслідок удару Роналду між гравцями команд розпочалася штовханина. Португальця ж арбітр вилучив з поля, однак перед тим, як його покинути, Кріштіану замахнувся кулаком на нього, коли той повернувся спиною.

Матч закінчився поразкою "Аль-Насра" з рахунком 1:2. У меншості команда скоротила відставання в рахунку завдяки голу Садіо Мане, але перевести гру у додатковий час не змогла.

В "Аль-Насрі", втім, з рішенням вилучити Роналду не погодилися. Головний тренер команди Луїш Каштру вважає контакт з боку португальця "недостатнім" для того, щоб його вилучати.

Що відомо про дискваліфікації Роналду

Вилучення Роналду сталося вперше за п'ять з половиною років. Востаннє він отримав червону картку ще під час виступів за "Ювентус": у вересні 2019 року його вилучили з поля у грі проти "Валенсії" у Лізі чемпіонів.

Загалом це 12-те вилучення у кар'єрі Роналду. Він отримував червону картку в усіх п'яти клубах, за які грав: "Спортінгу", МЮ, "Реалі", "Ювентусі" та "Аль-Насрі".

За "Аль-Наср" Роналду грає з початку 2023 року. У сезоні 2023/24 він зіграв 37 матчів в усіх турнірах, в яких забив 36 м'ячів.

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