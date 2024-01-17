Не Роналду. Тренер Реала назвав найкращого футболіста сучасності

Карло Анчелотті, який є наставником мадридського “Реала”, відверто зізнався, що вважає колишнього французького півзахисника Зінедіна Зідана найкращим гравцем, якого він знає.

Карло Анчелотті вражений вміннями Зідана

За словами італійського тренера, його шокувала унікальна робота Зідана під час тренувань.

Що важливо розуміти, Карло Анчелотті працював із Зіданом з 1999 по 2001 роки в туринському Ювентусі.

Зідан — найсильніший гравець, з яким я коли-небудь працював. Те, що він робив на тренуваннях, неймовірно, я такого ніколи не бачив, — відверто зізнався наставник “Реала” Поширити

Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому Карло Анчелотті вдруге у своїй кар'єрі очолив мадридський “Реал”.

Також італійський фахівець працював із «вершковими» з 2013 по 2015 рік, коли там виступав Кріштіану Роналду.

Що важливо знати про футбольну кар’єру Зінедіна Зідана

Зінедін Зідан — всесвітньо відомий французький футболіст і тренер.

Він був визнаний чемпіоном світу 1998 року, чемпіоном Європи 2000 року, віцечемпіоном світу 2006 року, є володарем «Золотого м'яча».

Окрім того, Зідана тричі обирали найкращим футболістом світу за версією ФІФА (1998, 2000, 2003) та одним з найкращих футболістів світу кінця XX — початку XXI століть.

З січня 2016 року Зідан почав самостійну тренерську кар'єру, очоливши «Реал Мадрид». З 4 січня 2016 року очолював тренерський штаб іспанського клубу «Реал Мадрид», 31 травня 2018 повідомив, що подає у відставку з посади. 11 березня 2019 року знову очолив “Реал Мадрид”. Поширити

Окрім того, Зідан - другий тренер світу 2016 року за версією ФІФА, нагороджений на Параді зірок ФІФА.