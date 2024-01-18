Не Роналду. Тренер Реала назвал лучшего футболиста ХХ века

Карло Анчелотти, являющийся наставником мадридского "Реала", откровенно признался, что считает бывшего французского полузащитника Зинедина Зидана лучшим игроком, которого он знает.

Карло Анчелотти поражен умениями Зидана

По словам итальянского тренера, его шокировала уникальная работа Зидана во время тренировок.

Что важно понимать, Карло Анчелотти работал с Зиданом с 1999 по 2001 год в туринском “Ювентусе”.

Зидан — самый сильный игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, — невероятно, я такого никогда не видел, — откровенно признался наставник "Реала" Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад Карло Анчелотти во второй раз в своей карьере возглавил мадридский "Реал".

Что важно знать о футбольной карьере Зинедина Зидана

Зинедин Зидан — всемирно известный французский футболист и тренер.

Он был признан чемпионом мира 1998, чемпионом Европы 2000 года, вице-чемпионом мира 2006 года, является обладателем «Золотого мяча».

Кроме того, Зидана трижды выбирали лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003), он один из лучших футболистов мира конца XX — начала XXI веков.

С января 2016 года Зидан начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив "Реал Мадрид". С 4 января 2016 года возглавлял тренерский штаб испанского клуба «Реал Мадрид», 31 мая 2018 года сообщил, что подает в отставку с должности. 11 марта 2019 года снова возглавил “Реал Мадрид”. Поделиться

Кроме того, Зидан — второй тренер мира 2016 года по версии ФИФА, награжденный на Параде звезд ФИФА.