Роналду впервые за пять лет карьеры получил красную карточку — видео

Криштиану Роналду стал антигероем полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу. Португалец был удален с поля и может быть надолго дисквалифицирован.

Что сделал Роналду во время матча

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил первую за пять лет красную карточку в матче. Произошло это в матче "Аль-Насра", за который выступает португалец, против "Аль-Хиляля".

В первом тайме "Аль-Наср" забил гол усилиями Отавио, отмененного из-за португальца: арбитр определил, что он предпринял попытку сыграть в мяч, находясь в офсайде. Из-за активного несогласия с арбитром Криштиану получил желтую карточку.

В конце матча Роналду изъяли с поля. Пытаясь быстро подхватить мяч и выбросить его из аута, португалец оттолкнул игрока "Аль-Хиляля" Али Аль-Булаихи и ударил его в грудь, после чего тот упал на газон.

Cristiano Ronaldo has lost the plot hasn’t he 😂🫣 pic.twitter.com/xxmRTWVJV0 — EPL Bible (@EPLBible) April 9, 2024

В результате удара Роналду между игроками команд началась толкотня. Португальца же арбитр удалил с поля, однако перед тем, как его покинуть, Криштиану замахнулся кулаком на него, когда тот повернулся спиной.

No way Ronaldo wanted to box a referee 😭😭😭 pic.twitter.com/jfeCbtedJN — 🥤𝑩𝒂𝒏𝒌𝒔 (@Afcbanks__) April 9, 2024

¡Cristiano Ronaldo es expulsado! Y CR7 no oculta todo su enfado con el árbitro. 😱🟥 #SSCenFOX pic.twitter.com/OCwbillPj5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 8, 2024

Матч закончился поражением "Аль-Насра" со счётом 1:2. В меньшинстве команда сократила отставание в счете благодаря голу Садио Мане, но перевести игру в дополнительное время не смогла.

В "Аль-Насре", впрочем, с решением изъять Роналду не согласились. Главный тренер команды Луиш Каштру считает контакт со стороны португальца "недостаточным" для того, чтобы его изымать.

Что известно о дисквалификации Роналду

Удаление Роналду произошло впервые за пять с половиной лет. В последний раз он получил красную карточку еще во время выступлений за "Ювентус": в сентябре 2019 он был изъят с поля в игре против "Валенсии" в Лиге чемпионов.

В общем это 12-е изъятие в карьере Роналду. Он получал красную карточку во всех пяти клубах, за которые играл: "Спортинг", МЮ, "Реале", "Ювентус" и "Аль-Насри".

За "Аль-Наср" Роналду играет с начала 2023 года. В сезоне 2023/24 он сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей.