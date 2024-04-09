Роналду впервые за пять лет карьеры получил красную карточку — видео
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Роналду впервые за пять лет карьеры получил красную карточку — видео

роналду
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Источник:  Суспільне. Спорт

Криштиану Роналду стал антигероем полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу. Португалец был удален с поля и может быть надолго дисквалифицирован.

Что сделал Роналду во время матча

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду получил первую за пять лет красную карточку в матче. Произошло это в матче "Аль-Насра", за который выступает португалец, против "Аль-Хиляля".

В первом тайме "Аль-Наср" забил гол усилиями Отавио, отмененного из-за португальца: арбитр определил, что он предпринял попытку сыграть в мяч, находясь в офсайде. Из-за активного несогласия с арбитром Криштиану получил желтую карточку.

В конце матча Роналду изъяли с поля. Пытаясь быстро подхватить мяч и выбросить его из аута, португалец оттолкнул игрока "Аль-Хиляля" Али Аль-Булаихи и ударил его в грудь, после чего тот упал на газон.

В результате удара Роналду между игроками команд началась толкотня. Португальца же арбитр удалил с поля, однако перед тем, как его покинуть, Криштиану замахнулся кулаком на него, когда тот повернулся спиной.

Матч закончился поражением "Аль-Насра" со счётом 1:2. В меньшинстве команда сократила отставание в счете благодаря голу Садио Мане, но перевести игру в дополнительное время не смогла.

В "Аль-Насре", впрочем, с решением изъять Роналду не согласились. Главный тренер команды Луиш Каштру считает контакт со стороны португальца "недостаточным" для того, чтобы его изымать.

Что известно о дисквалификации Роналду

Удаление Роналду произошло впервые за пять с половиной лет. В последний раз он получил красную карточку еще во время выступлений за "Ювентус": в сентябре 2019 он был изъят с поля в игре против "Валенсии" в Лиге чемпионов.

В общем это 12-е изъятие в карьере Роналду. Он получал красную карточку во всех пяти клубах, за которые играл: "Спортинг", МЮ, "Реале", "Ювентус" и "Аль-Насри".

За "Аль-Наср" Роналду играет с начала 2023 года. В сезоне 2023/24 он сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей.

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