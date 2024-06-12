Форвард збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду встановив новий світовий рекорд за кількістю зіграних матчів на професійному рівні.

Роналду встановив новий світовий рекорд у футболі

11 червня відбувся товариський поєдинок між збірними Португалії та Ірландії, повідомила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Роналду з'явився у стартовому складі чемпіонів Європи-2016. Цей матч став 1226-м для Кріштіану у його кар'єрі. Легендарний португалець побив рекорд бразильського воротаря Рожеріо Сені за кількістю проведених матчів, — сказано в повідомленні. Поширити

Роналду провів 698 поєдинків у національних лігах, 220 — у міжнародних клубних турнірах, 76 — у кубках, 25 — у додаткових кубках та Суперкубках ліг, а також 207 — за збірну.

На цьогорічному Євро-2024 Португалія потрапила до групи F, разом із Туреччиною, Чехією та Грузією. Для Роналду це буде шостий чемпіонат Європи у кар'єрі.

Роналду став найкращим бомбардиром світу

Роналду перевершив європейський рекорд Ференца Пушкаша, який забив у національній збірній 84 голи, коли виступав за Португалію на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

8 вересня 2020 року в матчі зі збірною Швеції в Солні Роналду відзначився своїм сотим ударом зі штрафного.

2021 року Роналду встановив ще один рекорд за кількістю голів у міжнародних матчах, забивши два голи під час європейської кваліфікації Португалії проти Республіки Ірландія.

Відтоді Роналду збільшив свою загальну кількість голів за національну збірну до 120, ставши першим гравцем, який забив гол на п’яти чемпіонатах світу.

Також Роналдо підтвердив свій рекорд зробивши дубль проти Ліхтенштейну на відкритті кваліфікації ЄВРО-2024.