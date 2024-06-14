Євро-2024. Збірна України потрапила до рейтингу найдорожчих команд

Підопічні Сергія Реброва замкнули десятку команд чемпіонату Європи за загальною вартістю гравців. Загалом же три команди перевалили за позначку в 1 млрд євро.
Головні тези:
- У Євро-2024 візьмуть участь 24 збірні Європи, загальна вартість гравців яких складає 11,4 млрд євро.
- Найдорожчими командами є Англія, Франція і Португалія. Загалом три команди навіть перестрибнули позначку в 1 млрд євро.
- Збірна України опинилася у рейтингу найдорожчих команд за вартістю гравців.
- Найдорожчими футболістами Євро-2024 стали Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, оцінені у 180 млн євро.
Учасниками Євро-2024 стануть найкращі футболісти планети
14 червня в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.
На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 млрд євро.
При цьому склади лише трьох збірних перевищили за 1 млрд євро.
Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 млрд. Другими йдуть французи — 1,23 млрд. Замикає топ-трійку збірна Португалії.
Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 млрд євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України, повідомляє портал Transfermarkt.
Підопічних Реброва оцінюють у 379 млн євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.
Найдорожчі команди Євро-2024:
Англія: 1,52 млрд євро;
Франція: 1,23 млрд євро;
Португалія: 1,05 млрд євро;
Іспанія: 965,5 млн євро;
Німеччина: 851 млн євро;
Нідерланди: 765 млн євро;
Італія: 705,5 млн євро;
Бельгія: 584,5 млн євро;
Данія: 415,5 млн євро;
Україна: 379 млн євро.
Найдорожчі футболісти Євро-2024
Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.
Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше млн євро.
П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу — Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.
Кіліан Мбаппе (Франція) — 180 млн євро
Джуд Беллінгем (Англія) — 180 млн євро
Філ Фоден (Англія) — 150 млн євро
Букайо Сака (Англія) — 140 млн євро
Флоріан Вірц (Німеччина) — 130 млн євро
Родрі (Іспанія) — 120 млн євро
Деклан Райс (Англія) — 120 млн євро
Джамал Мусіала (Німеччина) — 120 млн євро
Орельєн Чуамені (Франція) — 100 млн євро
Гаррі Кейн (Англія) — 100 млн євро
Едуардо Камавінга (Франція) — 100 млн євро
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