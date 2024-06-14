Євро-2024. Збірна України потрапила до рейтингу найдорожчих команд

Підопічні Сергія Реброва замкнули десятку команд чемпіонату Європи за загальною вартістю гравців. Загалом же три команди перевалили за позначку в 1 млрд євро.

Учасниками Євро-2024 стануть найкращі футболісти планети

14 червня в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.

На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 млрд євро.

При цьому склади лише трьох збірних перевищили за 1 млрд євро.

Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 млрд. Другими йдуть французи — 1,23 млрд. Замикає топ-трійку збірна Португалії.

Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 млрд євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України, повідомляє портал Transfermarkt.

Підопічних Реброва оцінюють у 379 млн євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.

Найдорожчі команди Євро-2024:

Англія: 1,52 млрд євро;

Франція: 1,23 млрд євро;

Португалія: 1,05 млрд євро;

Іспанія: 965,5 млн євро;

Німеччина: 851 млн євро;

Нідерланди: 765 млн євро;

Італія: 705,5 млн євро;

Бельгія: 584,5 млн євро;

Данія: 415,5 млн євро;

Україна: 379 млн євро.

Найдорожчі футболісти Євро-2024

Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.

Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше млн євро.

П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу — Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.