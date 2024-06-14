Євро-2024. Збірна України потрапила до рейтингу найдорожчих команд
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Євро-2024. Збірна України потрапила до рейтингу найдорожчих команд

Збірна України
Джерело:  online.ua

Підопічні Сергія Реброва замкнули десятку команд чемпіонату Європи за загальною вартістю гравців. Загалом же три команди перевалили за позначку в 1 млрд євро.

Головні тези:

  • У Євро-2024 візьмуть участь 24 збірні Європи, загальна вартість гравців яких складає 11,4 млрд євро.
  • Найдорожчими командами є Англія, Франція і Португалія. Загалом три команди навіть перестрибнули позначку в 1 млрд євро.
  • Збірна України опинилася у рейтингу найдорожчих команд за вартістю гравців.
  • Найдорожчими футболістами Євро-2024 стали Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, оцінені у 180 млн євро.

Учасниками Євро-2024 стануть найкращі футболісти планети

14 червня в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.

На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 млрд євро.

При цьому склади лише трьох збірних перевищили за 1 млрд євро.

Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 млрд. Другими йдуть французи — 1,23 млрд. Замикає топ-трійку збірна Португалії.

Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 млрд євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України, повідомляє портал Transfermarkt.

Підопічних Реброва оцінюють у 379 млн євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.

Найдорожчі команди Євро-2024:

  • Англія: 1,52 млрд євро;

  • Франція: 1,23 млрд євро;

  • Португалія: 1,05 млрд євро;

  • Іспанія: 965,5 млн євро;

  • Німеччина: 851 млн євро;

  • Нідерланди: 765 млн євро;

  • Італія: 705,5 млн євро;

  • Бельгія: 584,5 млн євро;

  • Данія: 415,5 млн євро;

  • Україна: 379 млн євро.

Найдорожчі футболісти Євро-2024

Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.

Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше млн євро.

П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу — Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.

  • Кіліан Мбаппе (Франція) — 180 млн євро

  • Джуд Беллінгем (Англія) — 180 млн євро

  • Філ Фоден (Англія) — 150 млн євро

  • Букайо Сака (Англія) — 140 млн євро

  • Флоріан Вірц (Німеччина) — 130 млн євро

  • Родрі (Іспанія) — 120 млн євро

  • Деклан Райс (Англія) — 120 млн євро

  • Джамал Мусіала (Німеччина) — 120 млн євро

  • Орельєн Чуамені (Франція) — 100 млн євро

  • Гаррі Кейн (Англія) — 100 млн євро

  • Едуардо Камавінга (Франція) — 100 млн євро

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