Игроки сборной Украины обратились к миру перед Евро-2024 — мощное видео

В преддверии Евро-2024 игроки национальной сборной Украины по футболу выпустили видео с обращением к миру.
Главные тезисы
- Футболисты сборной Украины обратились к миру с трогательным видео перед стартом Евро-2024, рассказывая о разрушениях в своих родных городах из-за войны.
- Игроки призвали страны-участницы чемпионата помогать Украине, которая борется не за турнир, а за свободу и мир.
- Сборная Украины на Евро-2024 попала в группу E, где сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии, и сразится с фаворитом группы в финальном туре.
- Матчи сборной Украины на Евро-2024 начнутся 17 июня против Румынии, продолжатся игрой с Словакией 21 июня и завершатся матчем против Бельгии 26 июня в Штутгарте.
- Ролик также рассказал о городах рождения других известных игроков, показывая трудности и стойкость украинцев в сложный исторический период.
Футболисты рассказали о родных городах, которые уничтожают РФ
Футболисты подчеркнули, что их родные города очень хотели принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.
Так, поселок Великая Новоселка в Донецкой области, из которого родом Николай Шапаренко, полностью уничтожен. Красноград Харьковской области, где родились Андрей Лунин и Михаил Мудрик, ежедневно находится под российскими обстрелами с начала полномасштабной войны. А родной город Макеевка (Донецкая область) Александр Зубков оккупирован российскими войсками с 2014 года.
Кроме того, в ролике выступили Александр Зинченко из Радомышля в Житомирской области, Руслан Малиновский из Черкасс, Илья Забарный из Киева и другие.
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Украина — Румыния, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00