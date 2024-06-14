Игроки сборной Украины обратились к миру перед Евро-2024 — мощное видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Игроки сборной Украины обратились к миру перед Евро-2024 — мощное видео

футбол
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Источник:  УАФ

В преддверии Евро-2024 игроки национальной сборной Украины по футболу выпустили видео с обращением к миру.

Главные тезисы

  • Футболисты сборной Украины обратились к миру с трогательным видео перед стартом Евро-2024, рассказывая о разрушениях в своих родных городах из-за войны.
  • Игроки призвали страны-участницы чемпионата помогать Украине, которая борется не за турнир, а за свободу и мир.
  • Сборная Украины на Евро-2024 попала в группу E, где сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии, и сразится с фаворитом группы в финальном туре.
  • Матчи сборной Украины на Евро-2024 начнутся 17 июня против Румынии, продолжатся игрой с Словакией 21 июня и завершатся матчем против Бельгии 26 июня в Штутгарте.
  • Ролик также рассказал о городах рождения других известных игроков, показывая трудности и стойкость украинцев в сложный исторический период.

Футболисты рассказали о родных городах, которые уничтожают РФ

Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине, говорится в видеообращении.

Футболисты подчеркнули, что их родные города очень хотели принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.

Так, поселок Великая Новоселка в Донецкой области, из которого родом Николай Шапаренко, полностью уничтожен. Красноград Харьковской области, где родились Андрей Лунин и Михаил Мудрик, ежедневно находится под российскими обстрелами с начала полномасштабной войны. А родной город Макеевка (Донецкая область) Александр Зубков оккупирован российскими войсками с 2014 года.

Кроме того, в ролике выступили Александр Зинченко из Радомышля в Житомирской области, Руслан Малиновский из Черкасс, Илья Забарный из Киева и другие.

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Украина — Румыния, 17 июня, 16:00

  • Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

  • Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

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