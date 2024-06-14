Гравці збірної України звернулися до світу перед Євро-2024 — потужне відео

Напередодні Євро-2024 гравці національної збірної України з футболу випустили відео зі зверненням до світу.
Головні тези:
- Футболісти збірної України звернулися до світу через відео перед Євро-2024, закликаючи підтримати Україну в боротьбі за свободу.
- У відеозверненні гравці розповіли про знищені рідні міста та військові обстріли РФ.
- Збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E, де зустрінеться з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.
- Перший матч збірної України на Євро-2024 проти Румунії відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.
Футболісти розповіли про рідні міста, які знищує РФ
Футболісти наголосили, що їхні рідні міста дуже хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу.
Так, селище Велика Новосілка у Донецькій області, з якого родом Микола Шапаренко, повністю знищене. Красноград, що на Харківщині, де народилися Андрій Лунін та Михайло Мудрик, щоденно перебуває під російськими обстрілами з початку повномасштабної війни. А рідне місто Макіївка (Донецька область) Олександра Зубкова окуповане російськими військами з 2014 року.
Крім того, у ролику виступили Олександр Зінченко з Радомишля на Житомирщині, Руслан Малиновський з Черкас, Ілля Забарний з Києва та інші.
З ким гратиме збірна України на Євро-2024
Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчів збірної України на Євро-2024:
Україна — Румунія, 17 червня, 16:00
Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00
Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00