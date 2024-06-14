Гравці збірної України звернулися до світу перед Євро-2024 — потужне відео

Напередодні Євро-2024 гравці національної збірної України з футболу випустили відео зі зверненням до світу.

Футболісти розповіли про рідні міста, які знищує РФ

Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні, — йдеться у відеозверненні. Поширити

Футболісти наголосили, що їхні рідні міста дуже хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу.

Так, селище Велика Новосілка у Донецькій області, з якого родом Микола Шапаренко, повністю знищене. Красноград, що на Харківщині, де народилися Андрій Лунін та Михайло Мудрик, щоденно перебуває під російськими обстрілами з початку повномасштабної війни. А рідне місто Макіївка (Донецька область) Олександра Зубкова окуповане російськими військами з 2014 року.

Крім того, у ролику виступили Олександр Зінченко з Радомишля на Житомирщині, Руслан Малиновський з Черкас, Ілля Забарний з Києва та інші.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024: