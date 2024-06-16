Миколенко пропустить матч України з Румунією на Євро-2024

Збірна України має кадрові проблеми перед першим матчем Євро-2024 зі збірною Румунії.
Головні тези:
- Віталій Миколенко не зможе взяти участь у матчі Україна - Румунія на Євро-2024 через травму правої ноги.
- Збірна України має надії на швидке відновлення футболіста та його повернення до складу команди.
- Матч між Румунією та Україною відбудеться 17 червня в Мюнхені о 16:00.
- Коментаторами матчу будуть Вадим Скічко та Роберто Моралес.
Захисник Миколенко не встиг відновитися після трамви
Головний тренер нашої національної команди Сергій Ребров на пресконференції перед поєдинком розповів, що Віталій Миколенко не встиг відновитися після пошкодження, яке отримав в матчі з Молдовою.
Тому він пропустить стартовий поєдинок синьо-жовтих на цьому чемпіонаті Європи.
Захисник отримав пошкодження правої ноги у першому таймі недавнього спарингу проти Молдови в Кишиневі (4:0), внаслідок чого був змушений залишити поле.
Після гри вболівальники визнали Віталія “Левом матчу”.
Румунія — Україна. Де дивитися матч Євро-2024
Національна команда України розпочне виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи поєдинком проти збірної Румунії.
Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.
У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ.
У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO. Передматчева студія там розпочнеться о 14:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти румунської команди буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.
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