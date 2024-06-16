Миколенко пропустить матч України з Румунією на Євро-2024

Захисник Миколенко не встиг відновитися після трамви

Головний тренер нашої національної команди Сергій Ребров на пресконференції перед поєдинком розповів, що Віталій Миколенко не встиг відновитися після пошкодження, яке отримав в матчі з Молдовою.

Тому він пропустить стартовий поєдинок синьо-жовтих на цьому чемпіонаті Європи.

Віталій працює. Це пошкодження не відновлюється за один-два дні. Тому він точно не зіграє гру завтра. Але я бачу, як він працює. Ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу. Сергій Ребров Головний тренер збірної України

Захисник отримав пошкодження правої ноги у першому таймі недавнього спарингу проти Молдови в Кишиневі (4:0), внаслідок чого був змушений залишити поле.

Після гри вболівальники визнали Віталія “Левом матчу”.

Румунія — Україна. Де дивитися матч Євро-2024

Національна команда України розпочне виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи поєдинком проти збірної Румунії.

Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ.

У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO. Передматчева студія там розпочнеться о 14:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти румунської команди буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.