Румыния — Украина. Где смотреть матч Евро-2024
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Румыния — Украина. Где смотреть матч Евро-2024

Румыния — Украина
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Национальная команда Украины начнет выступления на чемпионате Европы поединком против сборной Румынии.

Главные тезисы

  • Матч Румыния – Украина на Евро-2024 состоится 17 июня в Мюнхене с возможностью просмотра на разных телеканалах.
  • Суперкомпьютер Opta не учел Украину в топ-10 фаворитах турнира, но прогнозирует шансы на четвертьфинал на уровне 26%.
  • У сборной Украины есть потенциал для успешных выступлений, хотя ее тренер Андрей Ребров не входит в список самых высокооплачиваемых на Евро-2024.
  • Трансляцию матчей Евро-2024 можно будет просмотреть на платформе MEGOGO и телеканале Общественное.
  • Украинские фаны получат возможность поддержать свою сборную и посмотреть поединки с участием команды Реброва в прямом эфире.

Где смотреть матч Румыния — Украина

Матч Румыния — Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16.00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 14.40. Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Украина на Евро-2024

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам вождь украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн. евро в год. Оклад Реброва — 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Общественное". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя — часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Между тем, сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.

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