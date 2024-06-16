Румунія – Україна. Де дивитися матч Євро-2024
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Румунія – Україна. Де дивитися матч Євро-2024

Румунія – Україна

Національна команда України розпочне виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи поєдинком проти збірної Румунії.

Головні тези:

  • Матч Румунія – Україна на Євро-2024 відбудеться 17 червня в Мюнхені з можливістю перегляду на різних телеканалах.
  • Суперкомп'ютер Opta не врахував Україну до топ-10 фаворитів турніру, але прогнозує шанси на чвертьфінал на рівні 26%.
  • Збірна України має потенціал для успішних виступів, хоча її тренер Андрій Ребров не входить до списку найвищеоплачуваних на Євро-2024.
  • Трансляцію матчів Євро-2024 можна буде переглянути на платформі MEGOGO та телеканалі 'Суспільне'.
  • Українські фани отримають можливість підтримати свою збірну і переглянути поєдинки з участю команди Реброва у прямому ефірі.

Де дивитися матч Румунія — Україна

Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 14:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти румунської команди буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Україна на Євро-2024

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва — 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника — частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

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