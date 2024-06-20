Миколенко вернулся в сборную Украины накануне матча со Словакией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко возобновит тренировки в общей группе команды за день перед матчем против Словакии во втором туре чемпионата Европы-2024 по футболу.

Миколенко возвращается к тренировкам Сборной Украины

Об этом сообщил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в предматчевой пресс-конференции.

Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы — в товарищеской игре против Молдовы.

У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.

Индивидуальные тренировки защитник возобновил за день перед матчем против румын. А теперь вернется к занятиям в общей группе.

Виталий сегодня начнет тренироваться с командой. Он не тренировался больше недели. Сергей Ребров Главный тренер сборной Украины

На вопрос, появились ли у сборной новые травмированные футболисты, Ребров ответил, что "определенные повреждения есть", но он надеется, что "все будет нормально" перед игрой против Словакии.

Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024

По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.

Владение мячом – это лишь один из компонентов игры. Очевидно, что сегодня были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Если ты выигрываешь в одном компоненте, а проигрываешь в другом, тогда имеешь гораздо меньше шансов. Такого результата никто не ожидал. Поделиться

По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.