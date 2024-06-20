Миколенко вернулся в сборную Украины накануне матча со Словакией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко возобновит тренировки в общей группе команды за день перед матчем против Словакии во втором туре чемпионата Европы-2024 по футболу.
Главные тезисы
- Виталий Миколенко восстановился после травмы и готов к игре сборной Украины в матче против Словакии.
- Главный тренер Сергей Ребров выразил надежду, что все травмированные футболисты успеют восстановиться перед игрой.
- Сборная Украины планирует подготовиться к матчу со Словакией после провального старта на Евро-2024.
Миколенко возвращается к тренировкам Сборной Украины
Об этом сообщил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в предматчевой пресс-конференции.
Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы — в товарищеской игре против Молдовы.
У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.
Индивидуальные тренировки защитник возобновил за день перед матчем против румын. А теперь вернется к занятиям в общей группе.
На вопрос, появились ли у сборной новые травмированные футболисты, Ребров ответил, что "определенные повреждения есть", но он надеется, что "все будет нормально" перед игрой против Словакии.
Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024
По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.
По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.
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