Миколенко вернулся в сборную Украины накануне матча со Словакией
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Миколенко вернулся в сборную Украины накануне матча со Словакией

Миколенко
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Источник:  Champion

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко возобновит тренировки в общей группе команды за день перед матчем против Словакии во втором туре чемпионата Европы-2024 по футболу.

Главные тезисы

  • Виталий Миколенко восстановился после травмы и готов к игре сборной Украины в матче против Словакии.
  • Главный тренер Сергей Ребров выразил надежду, что все травмированные футболисты успеют восстановиться перед игрой.
  • Сборная Украины планирует подготовиться к матчу со Словакией после провального старта на Евро-2024.

Миколенко возвращается к тренировкам Сборной Украины

Об этом сообщил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в предматчевой пресс-конференции.

Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы — в товарищеской игре против Молдовы.

У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.

Индивидуальные тренировки защитник возобновил за день перед матчем против румын. А теперь вернется к занятиям в общей группе.

Виталий сегодня начнет тренироваться с командой. Он не тренировался больше недели.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины

На вопрос, появились ли у сборной новые травмированные футболисты, Ребров ответил, что "определенные повреждения есть", но он надеется, что "все будет нормально" перед игрой против Словакии.

Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024

По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.

Владение мячом – это лишь один из компонентов игры. Очевидно, что сегодня были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Если ты выигрываешь в одном компоненте, а проигрываешь в другом, тогда имеешь гораздо меньше шансов. Такого результата никто не ожидал.

По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.

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