Сборная Украины по футболу уступила Румынии на Евро-2024
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Сборная Украины по футболу уступила Румынии на Евро-2024

Евро-2024
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Источник:  24 канал

Подопечные Сергея Реброва стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке "сине-желтые" потерпели неожиданное поражение от румын.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футболу потерпела поражение от Румынии на Евро-2024 со счетом 0:3.
  • Стартовый матч на чемпионате Европы открыл голом Николае Станчу на 29-й минуте.
  • Украинцы пытались атаковать, но гол так и не удалось забить, поэтому готовятся к следующим поединкам со Словакией и Бельгией.
  • Виталий Миколенко пропустил матч с Румынией из-за травмы правой ноги, полученной в игре с Молдовой.
  • Главный тренер Сергей Ребров надеется на скорейшее возвращение Николенко в состав сборной и подготовку к следующим соревнованиям.

Поединок между сборными Украины и Румынии завершился со счетом 0:3

Счет в матче открыл Николае Станчу на 29 минуте игры – он мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол.

Второй и третий голы румыны уже забили во втором тайме. Так, на 53 минуте в ворота украинцев с дальней дистанции попал Мариус Марин, а уже через четыре минуты - на 57 минуте матча - в пустые ворота попал Денис Дрегуш.

Украинские футболисты пытались пробивать в ворота румынской сборной, однако никакой результативной атаки так и не было.

Впереди у украинской сборной на Евро-2024 еще два матча - со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).

Миколенко пропустил матч Украины с Румынией на Евро-2024

Главный тренер нашей национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции перед поединком рассказал, что Виталий Миколенко не успел восстановиться после повреждения, которое получил в матче с Молдовой.

Потому он пропустит стартовый поединок сине-желтых на этом чемпионате Европы.

Виталий работает. Это повреждение не восстанавливается через один-два дня. Потому он точно не сыграет игру завтра. Но я вижу, как он работает. Мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины

Защитник получил повреждение правой ноги в первом тайме недавнего спарринга против Молдовы в Кишиневе (4:0), в результате чего был вынужден покинуть поле.

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