Збірна України з футболу поступилася Румунії на Євро-2024 — відео

Підопічні Сергія Реброва стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку "синьо-жовті" зазнали несподіваної поразки від румунів.
Головні тези:
- Збірна України з футболу зазнала поразки від Румунії на Євро-2024 з рахунком 0:3.
- Стартовий матч на чемпіонаті Європи відкрив голом Ніколає Станчу на 29-й хвилині.
- Українці намагалися атакувати, але гол так і не вдалося забити, тому наразі готуються до наступних поєдинків зі Словаччиною та Бельгією.
- Віталій Миколенко пропустив матч з Румунією через травму правої ноги, отриману у грі з Молдовою.
- Головний тренер Сергій Ребров сподівається на швидше повернення Миколенка у склад збірної і підготовку до наступних змагань.
Поєдинок між збірними України та Румунії завершився з рахунком 0:3
Рахунок у матчі відкрив Ніколае Станчу на 29 хвилині гри — він потужно пробив з-за меж штрафного майданчика у дальній кут.
Другий та третій голи румуни вже забили у другому таймі. Так, на 53 хвилині у ворота українців з дальньої дистанції поцілив Маріус Марін, а вже за чотири хвилини — на 57 хвилині матчу — у пусті ворота влучив Денис Дрегуш.
Українські футболісти намагалися пробивати у ворота румунської збірної, однак жодної результативної атаки так і не було.
Попереду в української збірної на Євро-2024 ще два матчі — зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня).
Миколенко пропустив матч України з Румунією на Євро-2024
Головний тренер нашої національної команди Сергій Ребров на пресконференції перед поєдинком розповів, що Віталій Миколенко не встиг відновитися після пошкодження, яке отримав в матчі з Молдовою.
Тому він пропустить стартовий поєдинок синьо-жовтих на цьому чемпіонаті Європи.
Захисник отримав пошкодження правої ноги у першому таймі недавнього спарингу проти Молдови в Кишиневі (4:0), внаслідок чого був змушений залишити поле.
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