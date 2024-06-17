Збірна України з футболу поступилася Румунії на Євро-2024 — відео

Підопічні Сергія Реброва стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку "синьо-жовті" зазнали несподіваної поразки від румунів.

Поєдинок між збірними України та Румунії завершився з рахунком 0:3

Рахунок у матчі відкрив Ніколае Станчу на 29 хвилині гри — він потужно пробив з-за меж штрафного майданчика у дальній кут.

Другий та третій голи румуни вже забили у другому таймі. Так, на 53 хвилині у ворота українців з дальньої дистанції поцілив Маріус Марін, а вже за чотири хвилини — на 57 хвилині матчу — у пусті ворота влучив Денис Дрегуш.

Українські футболісти намагалися пробивати у ворота румунської збірної, однак жодної результативної атаки так і не було.

Попереду в української збірної на Євро-2024 ще два матчі — зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня).

Миколенко пропустив матч України з Румунією на Євро-2024

Головний тренер нашої національної команди Сергій Ребров на пресконференції перед поєдинком розповів, що Віталій Миколенко не встиг відновитися після пошкодження, яке отримав в матчі з Молдовою.

Тому він пропустить стартовий поєдинок синьо-жовтих на цьому чемпіонаті Європи.

Віталій працює. Це пошкодження не відновлюється за один-два дні. Тому він точно не зіграє гру завтра. Але я бачу, як він працює. Ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу. Сергій Ребров Головний тренер збірної України

Захисник отримав пошкодження правої ноги у першому таймі недавнього спарингу проти Молдови в Кишиневі (4:0), внаслідок чого був змушений залишити поле.