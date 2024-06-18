Євро-2024. Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Головні тези:
- Букмекери вказують, що у матчі зі Словаччиною українська збірна має перевагу за коефіцієнтами.
- Провальний старт на Євро-2024 примусив головного тренера Сергія Реброва обіцяти кращу підготовку та кращу гру в наступному матчі.
- У разі поразки українці можуть втратити шанси на вихід із групи на чемпіонаті Європи.
- Ребров визнає, що результат гри з Румунією був невеликим сюрпризом, і закликає збірну діяти більш результативно та показати справжній футбол у наступному поєдинку.
- Тренер закликає своїх гравців серйозно підготуватися до матчу зі Словаччиною та показати іншу сторону української збірної.
Які шанси збірної України у матчі зі Словаччиною
Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.
Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.
Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.
У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.
Ребров відреагував на провальний старт збірної України на Євро-2024
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров виступив з коментарем за підсумками поєдинку Євро-2024 проти команди Румунії.
За словами наставника, всі його підопічні перепрошують за провальний старт. Тренер також пообіцяв краще підготуватися і відіграти у поєдинку проти Словаччини.
За словами Сергія Реброва, якщо команда суперників перемогла, то їхня тактика спрацювала. Спочатку вони діяли на контратаках, знаходили довгі передачі. Футбол — це про результат. Після першого гола суперники отримали впевненість. Румунія — хороша команда.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-