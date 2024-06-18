Євро-2024. Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною
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Євро-2024. Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

футбол
Джерело:  online.ua

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Головні тези:

  • Букмекери вказують, що у матчі зі Словаччиною українська збірна має перевагу за коефіцієнтами.
  • Провальний старт на Євро-2024 примусив головного тренера Сергія Реброва обіцяти кращу підготовку та кращу гру в наступному матчі.
  • У разі поразки українці можуть втратити шанси на вихід із групи на чемпіонаті Європи.
  • Ребров визнає, що результат гри з Румунією був невеликим сюрпризом, і закликає збірну діяти більш результативно та показати справжній футбол у наступному поєдинку.
  • Тренер закликає своїх гравців серйозно підготуватися до матчу зі Словаччиною та показати іншу сторону української збірної.

Які шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.

Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.

Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.

У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.

Ребров відреагував на провальний старт збірної України на Євро-2024

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров виступив з коментарем за підсумками поєдинку Євро-2024 проти команди Румунії.

За словами наставника, всі його підопічні перепрошують за провальний старт. Тренер також пообіцяв краще підготуватися і відіграти у поєдинку проти Словаччини.

Володіння м'ячем — це лише один із компонентів гри. Очевидно, що сьогодні були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Якщо ти виграєш в одному компоненті, а програєш в іншому, тоді маєш набагато менше шансів. Такого результату ніхто не очікував, — сказав Ребров.

За словами Сергія Реброва, якщо команда суперників перемогла, то їхня тактика спрацювала. Спочатку вони діяли на контратаках, знаходили довгі передачі. Футбол — це про результат. Після першого гола суперники отримали впевненість. Румунія — хороша команда.

Певен, усі наші футболісти зараз перепрошують за таку гру. Вони відчувають, що зробили недостатньо. Ми представляємо сильну країну, сильну націю, яка бореться за свою свободу. Зараз ми повинні дуже серйозно підготуватися й показати іншу збірну України в матчі зі Словаччиною — заявив Сергій Ребров.

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