Євро-2024. Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Які шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.

Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.

Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.

У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.

Ребров відреагував на провальний старт збірної України на Євро-2024

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров виступив з коментарем за підсумками поєдинку Євро-2024 проти команди Румунії.

За словами наставника, всі його підопічні перепрошують за провальний старт. Тренер також пообіцяв краще підготуватися і відіграти у поєдинку проти Словаччини.

Володіння м'ячем — це лише один із компонентів гри. Очевидно, що сьогодні були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Якщо ти виграєш в одному компоненті, а програєш в іншому, тоді маєш набагато менше шансів. Такого результату ніхто не очікував, — сказав Ребров. Поширити

За словами Сергія Реброва, якщо команда суперників перемогла, то їхня тактика спрацювала. Спочатку вони діяли на контратаках, знаходили довгі передачі. Футбол — це про результат. Після першого гола суперники отримали впевненість. Румунія — хороша команда.