Україна — Румунія. Де та коли дивитися матч Євро-2024

Матч Румунія – Україна на Євро-2024 відбудеться 17 червня в Мюнхені з можливістю перегляду на різних телеканалах.
Головні тези:
- Трансляція матчу буде доступна на різних телеканалах, включаючи T2, Суспільне, MEGOGO, Футбол Перший.
- На стадіоні 'Арена Мюнхен' очікується понад 60 тисяч глядачів, з них підтримка для України складатиме 11 700 уболівальників.
- Команда Румунії за рейтингом ФІФА посідає 46-те місце, у той час, як збірна України розміщується на 22-й позиції.
Де та коли дивитися матч Україна — Румунія
Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.
Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).
Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.
Передматчева студія там розпочнеться о 14:40.
Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти румунської команди також буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".
Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.
Аудіотрансляція поєдинку буде у відкритому доступі. Прослухати трансляцію матчу можна буде на YouTube-каналі "MEGOGO СПОРТ" безпосередньо в цій новині. Окрім того, наживо слідкувати за протистоянням Румунії та України можна буде на FM-станції "Радіо Промінь".
Скільки глядачів уболіватиме за збірну України в Німеччині
На "Арені Мюнхен", де пройде матч 1 туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Румунії, очікується майже 60 тисяч глядачів.
Збірну України підтримають 11 700 уболівальників, а румунів буде близько 10 000. Зазначимо, що загальна місткість стадіону становить 70 000.
У квітневому рейтингу ФІФА наш сьогоднішній суперник, команда Румунії, посідає 46-те місце. Збірна України — 22-га.
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