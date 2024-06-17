Украина — Румыния. Где и когда смотреть матч Евро-2024

Матч Румыния – Украина на Евро-2024 состоится 17 июня в Мюнхене с возможностью просмотра на разных телеканалах.

Где и когда смотреть матч Украина — Румыния

Матч Румыния-Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.).

Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO .

Предматчевая студия там начнется в 14.40.

Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды также будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Аудиотрансляция поединка будет открыта. Прослушать трансляцию матча можно будет на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ" непосредственно в этой новости. Кроме того, вживую следить за противостоянием Румынии и Украины можно будет на FM-станции "Радио Луч".

Сколько зрителей будет болеть за сборную Украины в Германии

На "Арене Мюнхен", где пройдет матч 1 тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Румынии, ожидается около 60 тысяч зрителей.

Сборную Украины поддержат 11 700 болельщиков, а румын будет около 10 000. Отметим, что общая емкость стадиона составляет 70 000.