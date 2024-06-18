Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
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Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией

Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
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Источник:  online.ua

В пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Главные тезисы

  • Букмекеры указывают, что в матче со Словакией украинская сборная имеет преимущество по коэффициентам.
  • Провальный старт на Евро-2024 заставил главного тренера Сергея Реброва обещать лучшую подготовку и лучшую игру в следующем матче.
  • В случае поражения украинцы могут упустить шансы на выход из группы на чемпионате Европы.
  • Ребров признает, что результат игры с Румынией был небольшим сюрпризом и призывает сборную действовать более результативно и показать настоящий футбол в следующем поединке.
  • Тренер призывает своих игроков серьезно подготовиться к матчу со Словакией и показать другую сторону украинской сборной.

Какие шансы сборной Украины в матче со Словакией

Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины – 2,16, на ничью – 3,34, а на победу Словакии – 3,80.

Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.

Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию – 1:0.

В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.

Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров выступил с комментарием по итогам поединка Евро-2024 против команды Румынии.

По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.

Владение мячом – это лишь один из компонентов игры. Очевидно, что сегодня были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Если ты выигрываешь в одном компоненте, а проигрываешь в другом, тогда имеешь гораздо меньше шансов. Такого результата никто не ожидал, – сказал Ребров.

По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.

Уверен, все наши футболисты сейчас извиняются за такую игру. Они ощущают, что сделали недостаточно. Мы представляем сильную страну, сильную нацию, борющуюся за свою свободу. Сейчас мы должны очень серьезно подготовиться и показать другую сборную Украины в матче со Словакией – заявил Сергей Ребров.

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