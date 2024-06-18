Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией

В пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.
Главные тезисы
- Букмекеры указывают, что в матче со Словакией украинская сборная имеет преимущество по коэффициентам.
- Провальный старт на Евро-2024 заставил главного тренера Сергея Реброва обещать лучшую подготовку и лучшую игру в следующем матче.
- В случае поражения украинцы могут упустить шансы на выход из группы на чемпионате Европы.
- Ребров признает, что результат игры с Румынией был небольшим сюрпризом и призывает сборную действовать более результативно и показать настоящий футбол в следующем поединке.
- Тренер призывает своих игроков серьезно подготовиться к матчу со Словакией и показать другую сторону украинской сборной.
Какие шансы сборной Украины в матче со Словакией
Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины – 2,16, на ничью – 3,34, а на победу Словакии – 3,80.
Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.
Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию – 1:0.
В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.
Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров выступил с комментарием по итогам поединка Евро-2024 против команды Румынии.
По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.
По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.
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