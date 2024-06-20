Україна — Словаччина. Де та коли дивитися матч Євро-2024

21 червня збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Головні тези:
- Матч Україна — Словаччина на Євро-2024 відбудеться 21 червня о 16:00 за київським часом.
- Трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах 'Суспільне', а також на стримінговому сервісі MEGOGO та радіо Промінь.
- Букмекери вважають, що Україна має перевагу у матчі зі Словаччиною, з коефіцієнтом на перемогу 2,16.
- Найімовірнішим результатом за думкою букмекерів є нічия з рахунком 1:1, а також перемога України зі схожим рахунком.
- Українська збірна має шанс вибороти перемогу в цьому матчі, що є важливим для виходу з групи на Євро-2024.
Де та коли дивитися матч Україна — Словаччина
Матч Словаччина — Україна відбудеться 21 червня о 16:00 за київським часом.
Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).
Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.
Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною
Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.
Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.
У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.
У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.
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