Україна — Словаччина. Де та коли дивитися матч Євро-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна — Словаччина. Де та коли дивитися матч Євро-2024

футбол
Джерело:  online.ua

21 червня збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Головні тези:

  • Матч Україна — Словаччина на Євро-2024 відбудеться 21 червня о 16:00 за київським часом.
  • Трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах 'Суспільне', а також на стримінговому сервісі MEGOGO та радіо Промінь.
  • Букмекери вважають, що Україна має перевагу у матчі зі Словаччиною, з коефіцієнтом на перемогу 2,16.
  • Найімовірнішим результатом за думкою букмекерів є нічия з рахунком 1:1, а також перемога України зі схожим рахунком.
  • Українська збірна має шанс вибороти перемогу в цьому матчі, що є важливим для виходу з групи на Євро-2024.

Де та коли дивитися матч Україна — Словаччина

Матч Словаччина — Україна відбудеться 21 червня о 16:00 за київським часом.

Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.

Букмекери оцінили шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.

Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.

У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.

У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розгромно перемогла Молдову у заключному товариському матчі перед Євро-2024
Збірна України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна — Румунія. Збірна Реброва офіційно оголосила заявку на матч Євро-2024
збірна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Суперкомп’ютер оцінив шанси команд на Євро-2024 після першого туру
футбол

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?