Украина — Словакия. Где и когда смотреть матч Евро-2024

21 июня сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Где и когда смотреть матч Украина — Словакия

Матч Словакия — Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна — в эфире Радио Проминь.

Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией

Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины — 2,16, на ничью — 3,34, а на победу Словакии — 3,80.

Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.

В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию — 1:0.

В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.