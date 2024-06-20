Украина — Словакия. Где и когда смотреть матч Евро-2024

21 июня сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.
Главные тезисы
- Матч между сборными Украины и Словакии на чемпионате Европы-2024 пройдет 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
- Прямая трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах и стриминговом сервисе MEGOGO.
- Букмекеры оценили шансы команд, предпочитая украинцев. Коэффициент на победу Украины составляет 2,16, на ничью — 3,34, на победу Словакии — 3,80.
- Эксперты считают, что наиболее вероятный результат матча — ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5,70), за которой идет победа украинцев 1:0 (коэффициент 5,85).
- После поражения от Румынии и победы Словакии, сборная Украины должна показать свою лучшую игру для сохранения шансов на выход из группы E.
Где и когда смотреть матч Украина — Словакия
Матч Словакия — Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна — в эфире Радио Проминь.
Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины — 2,16, на ничью — 3,34, а на победу Словакии — 3,80.
Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.
В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию — 1:0.
В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.
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