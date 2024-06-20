Украина — Словакия. Где и когда смотреть матч Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина — Словакия. Где и когда смотреть матч Евро-2024

футбол
Читати українською
Источник:  online.ua

21 июня сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Главные тезисы

  • Матч между сборными Украины и Словакии на чемпионате Европы-2024 пройдет 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
  • Прямая трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах и стриминговом сервисе MEGOGO.
  • Букмекеры оценили шансы команд, предпочитая украинцев. Коэффициент на победу Украины составляет 2,16, на ничью — 3,34, на победу Словакии — 3,80.
  • Эксперты считают, что наиболее вероятный результат матча — ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5,70), за которой идет победа украинцев 1:0 (коэффициент 5,85).
  • После поражения от Румынии и победы Словакии, сборная Украины должна показать свою лучшую игру для сохранения шансов на выход из группы E.

Где и когда смотреть матч Украина — Словакия

Матч Словакия — Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна — в эфире Радио Проминь.

Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией

Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины — 2,16, на ничью — 3,34, а на победу Словакии — 3,80.

Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.

В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию — 1:0.

В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разгромно победила Молдову в заключительном товарищеском матче перед Евро-2024
Украина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина – Румыния. Сборная Реброва официально объявила заявку на матч Евро-2024
футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?