Искусственный интеллект обновил шансы сборных на чемпионате Европы-2024 по футболу, который продолжается в Германии, после сыгранного первого тура группового этапа.
Главные тезисы
- Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на Евро-2024 после первого тура, определив фаворитов турнира.
- По данным искусственного интеллекта, Франция лидирует с шансами на победу в турнире, за ней следуют Англия и Германия.
- Украинская сборная после поражения от Румынии не вошла в топ-16, но имеет шанс отправиться в матче против Словакии согласно аналитикам.
- Букмекеры указывают на преимущество в матче Украина – Словакия у подопечных Сергея Реброва, а вероятным результатом считают ничью 1:1.
- Матч между Украиной и Словакией состоится на стадионе в Дюссельдорфе с началом в 16:00 по Киеву.
Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
По данным суперкомпьютера Opta, сборная Франции является главным фаворитом на победу в турнире — 20%, второе место занимает Англия (18%), Германия на третьей строчке (17%).
Интересно, что перед стартом Евро-2024 суперкомпьютер считал главными фаворитами на победу те же команды. Теперь их шансы, кроме английской сборной, увеличились, поскольку были: Англия - 19,9%, Франция - 19,1%, Германия - 12,4%.
Отметим, что сборная Украины после сенсационного поражения от Румынии (0:3) в первом туре не попала в топ-16 команд. В то же время, румыны занимают 10-е место в списке и имеют достаточно высокий шанс пройти в четвертьфинал Евро-2024 — 37%.
Какие шансы сборной Украины в матче со Словакией
Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины – 2,16, на ничью – 3,34, а на победу Словакии – 3,80.
Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.
Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию – 1:0.
В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.
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