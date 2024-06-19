Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
Категория
Спорт
Дата публикации

Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура

Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
Читати українською

Искусственный интеллект обновил шансы сборных на чемпионате Европы-2024 по футболу, который продолжается в Германии, после сыгранного первого тура группового этапа.

Главные тезисы

  • Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на Евро-2024 после первого тура, определив фаворитов турнира.
  • По данным искусственного интеллекта, Франция лидирует с шансами на победу в турнире, за ней следуют Англия и Германия.
  • Украинская сборная после поражения от Румынии не вошла в топ-16, но имеет шанс отправиться в матче против Словакии согласно аналитикам.
  • Букмекеры указывают на преимущество в матче Украина – Словакия у подопечных Сергея Реброва, а вероятным результатом считают ничью 1:1.
  • Матч между Украиной и Словакией состоится на стадионе в Дюссельдорфе с началом в 16:00 по Киеву.

Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура

По данным суперкомпьютера Opta, сборная Франции является главным фаворитом на победу в турнире — 20%, второе место занимает Англия (18%), Германия на третьей строчке (17%).

Интересно, что перед стартом Евро-2024 суперкомпьютер считал главными фаворитами на победу те же команды. Теперь их шансы, кроме английской сборной, увеличились, поскольку были: Англия - 19,9%, Франция - 19,1%, Германия - 12,4%.

Отметим, что сборная Украины после сенсационного поражения от Румынии (0:3) в первом туре не попала в топ-16 команд. В то же время, румыны занимают 10-е место в списке и имеют достаточно высокий шанс пройти в четвертьфинал Евро-2024 — 37%.

Какие шансы сборной Украины в матче со Словакией

Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины – 2,16, на ничью – 3,34, а на победу Словакии – 3,80.

Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.

Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию – 1:0.

В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024
Ребров
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024
Роналду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?