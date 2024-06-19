Искусственный интеллект обновил шансы сборных на чемпионате Европы-2024 по футболу, который продолжается в Германии, после сыгранного первого тура группового этапа.

Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура

По данным суперкомпьютера Opta, сборная Франции является главным фаворитом на победу в турнире — 20%, второе место занимает Англия (18%), Германия на третьей строчке (17%).

Интересно, что перед стартом Евро-2024 суперкомпьютер считал главными фаворитами на победу те же команды. Теперь их шансы, кроме английской сборной, увеличились, поскольку были: Англия - 19,9%, Франция - 19,1%, Германия - 12,4%.

Отметим, что сборная Украины после сенсационного поражения от Румынии (0:3) в первом туре не попала в топ-16 команд. В то же время, румыны занимают 10-е место в списке и имеют достаточно высокий шанс пройти в четвертьфинал Евро-2024 — 37%.

Following the opening round of matches at Euro 2024, here are the latest Opta supercomputer tournament projections.



France are favourites (20%), just ahead of England (18%) and Germany (17%).#Euro2024 pic.twitter.com/I6QUi0iOeX — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2024

Какие шансы сборной Украины в матче со Словакией

Аналитики предпочитают подопечных Сергея Реброва. Коэффициент на победу Украины – 2,16, на ничью – 3,34, а на победу Словакии – 3,80.

Самым точным счетом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1 и коэффициентом 5,70. Далее следует победа украинцев 1:1 с коэффициентом 5,85.

Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В первом туре группы E сборная Украины сенсационно проиграла Румынии со счётом 0:3. Словаки при этом минимально обыграли главного фаворита квартета Бельгию – 1:0.

В случае поражения украинцы могут упустить даже математические шансы на выход из группы.