Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров выступил с комментарием по итогам поединка Евро-2024 против команды Румынии.
Главные тезисы
- Главный тренер сборной Украины на Евро-2024 Сергей Ребров отреагировал на провальный старт команды на Евро-2024
- Подготовка команды Сергея Реброва перед следующим поединком со Словакией может оказаться решающей для успешного выступления Украины на Евро-2024.
- Румыния оказалась сильным противником украинской сборной, показав высокую результативность и твердость в игре.
- Капитан Румынии Николае Станчу выразил уверенность в потенциале своей команды и стратегии игры, позволившей одержать победу.
Украина - Румыния 3:0. Такого результата никто не ожидал
По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.
По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.
Капитан сборной Румынии Станчу прокомментировал результат матча
Автором первого гола в матче Румыния-Украина стал капитан Николае Станчу. Полузащитник дальним ударом поразил ворота сборной Украины, открыв счет еще в первом тайме.
По словам полузащитника, они тренировали игру по низкой обороне, но больше готовили высокий прессинг. У команды много качественных игроков, которые могут играть сзади. Поэтому они стараются всегда помогать защитникам, чтобы им игралось проще и чтобы они могли немного отдыхать.
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