Ребров отреагировал на провальный старт сборной Украины на Евро-2024

Украина - Румыния 3:0. Такого результата никто не ожидал

По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Тренер также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.

Владение мячом – это лишь один из компонентов игры. Очевидно, что сегодня были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Если ты выигрываешь в одном компоненте, а проигрываешь в другом, тогда имеешь гораздо меньше шансов. Такого результата никто не ожидал. Сергей Ребров Главный тренер сборной Украины

По словам Сергея Реброва, если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния – хорошая команда.

Уверен, все наши футболисты сейчас извиняются за такую игру. Они ощущают, что сделали недостаточно. Мы представляем сильную страну, сильную нацию, борющуюся за свою свободу. Сейчас мы должны очень серьезно подготовиться и показать другую сборную Украины в матче со Словакией – заявил Сергей Ребров. Поделиться

Капитан сборной Румынии Станчу прокомментировал результат матча

Автором первого гола в матче Румыния-Украина стал капитан Николае Станчу. Полузащитник дальним ударом поразил ворота сборной Украины, открыв счет еще в первом тайме.

Все привыкли к тому, что нас считают аутсайдерами. Вот мы и привыкли к этому, что является самой плохой командой в этой группе. У нас нет проблемы играть с позиции аутсайдера. Мы очень хорошая команда, реализуем ту тактику, которую нам тренер настраивает. То, что забили три мяча – это важно, но завоевали три очка – это важнее – заявил Станчу. Поделиться

По словам полузащитника, они тренировали игру по низкой обороне, но больше готовили высокий прессинг. У команды много качественных игроков, которые могут играть сзади. Поэтому они стараются всегда помогать защитникам, чтобы им игралось проще и чтобы они могли немного отдыхать.