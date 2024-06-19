Штучний інтелект оновив шанси збірних на чемпіонаті Європи-2024 з футболу, який триває у Німеччині, після зіграного першого туру групового етапу.

Суперкомп’ютер оцінив шанси команд на Євро-2024 після першого туру

За даними суперкомп’ютер Opta, збірна Франції наразі є головним фаворитом на перемогу в турнірі — 20%, друге місце посідає Англія (18%), Німеччина на третій сходинці (17%).

Цікаво, що перед стартом Євро-2024 суперкомп’ютер вважав головними фаворитами на перемогу ті самі команди. Нині їхні шанси, крім англійської збірної, збільшилися, оскільки були: Англія — 19,9%, Франція — 19,1%, Німеччина — 12,4%.

Зазначимо, що збірна України після сенсаційної поразки від Румунії (0:3) першому туру не потрапила у топ-16 команд. Водночас румуни посідають 10-те місце у списку та мають досить високий шанс пройти у чвертьфінал Євро-2024 — 37%.

Following the opening round of matches at Euro 2024, here are the latest Opta supercomputer tournament projections.



France are favourites (20%), just ahead of England (18%) and Germany (17%).#Euro2024 pic.twitter.com/I6QUi0iOeX — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2024

Які шанси збірної України у матчі зі Словаччиною

Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.

Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.

Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.

У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.