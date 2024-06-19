Штучний інтелект оновив шанси збірних на чемпіонаті Європи-2024 з футболу, який триває у Німеччині, після зіграного першого туру групового етапу.
Головні тези:
- Суперкомп’ютер Opta оновив шанси команд на Євро-2024 після першого туру, визначивши фаворитів турніру.
- За даними штучного інтелекту, Франція лідирує з шансами на перемогу у турнірі, за нею слідують Англія та Німеччина.
- Українська збірна, після поразки від Румунії, не увійшла до топ-16, але має шанс виправитися у матчі проти Словаччини згідно з аналітиками.
- Букмекери вказують на перевагу у матчі Україна - Словаччина у підопічних Сергія Реброва, а найімовірнішим результатом вважають нічию 1:1.
- Матч між Україною та Словаччиною відбудеться на стадіоні в Дюссельдорфі з початком о 16:00 за київським часом.
Суперкомп’ютер оцінив шанси команд на Євро-2024 після першого туру
За даними суперкомп’ютер Opta, збірна Франції наразі є головним фаворитом на перемогу в турнірі — 20%, друге місце посідає Англія (18%), Німеччина на третій сходинці (17%).
Цікаво, що перед стартом Євро-2024 суперкомп’ютер вважав головними фаворитами на перемогу ті самі команди. Нині їхні шанси, крім англійської збірної, збільшилися, оскільки були: Англія — 19,9%, Франція — 19,1%, Німеччина — 12,4%.
Зазначимо, що збірна України після сенсаційної поразки від Румунії (0:3) першому туру не потрапила у топ-16 команд. Водночас румуни посідають 10-те місце у списку та мають досить високий шанс пройти у чвертьфінал Євро-2024 — 37%.
Які шанси збірної України у матчі зі Словаччиною
Аналітики віддають перевагу підопічним Сергія Реброва. Коефіцієнт на перемогу України — 2,16, на нічию — 3,34, а на перемогу Словаччини — 3,80.
Найімовірнішим точним рахунком матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 та коефіцієнтом 5,70. Далі йде перемога українців 1:1 із коефіцієнтом 5,85.
Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
У першому турі групи E збірна України сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. Словаки при цьому мінімально обіграли головного фаворита квартету Бельгію — 1:0.
У разі поразки українці можуть втратити навіть математичні шанси на вихід із групи.
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