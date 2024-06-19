Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024

Що відомо про унікальний рекорд Кріштіану Роналду на Євро-2024

39-річний португалець став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Роналду вийшов у стартовому складі португальської збірної на матч першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.

Нинішній чемпіонат Європи став шостим, у якому взяв участь Кріштіану. Раніше він грав на континентальних першостях 2004, 2008, 2012, 2016 та 2020.

Зазначимо, що Роналду також може оновити свій гольовий рекорд на чемпіонатах Європи. Португалець із 14 забитими м'ячами є найкращим бомбардиром в історії Євро.

Cristiano Ronaldo will become the first player in European Championship history to appear in six tournaments.



CR6#EURO2024 pic.twitter.com/DcsoplgSKr — Squawka (@Squawka) June 18, 2024

Роналду став найкращим бомбардиром світу

Роналду перевершив європейський рекорд Ференца Пушкаша, який забив у національній збірній 84 голи, коли виступав за Португалію на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

8 вересня 2020 року в матчі зі збірною Швеції в Солні Роналду відзначився своїм сотим ударом зі штрафного.

2021 року Роналду встановив ще один рекорд за кількістю голів у міжнародних матчах, забивши два голи під час європейської кваліфікації Португалії проти Республіки Ірландія.

Відтоді Роналду збільшив свою загальну кількість голів за національну збірну до 120, ставши першим гравцем, який забив гол на п’яти чемпіонатах світу.

Також Роналдо підтвердив свій рекорд зробивши дубль проти Ліхтенштейну на відкритті кваліфікації ЄВРО-2024.