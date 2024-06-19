Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024

Что известно об уникальном рекорде Криштиану Роналду на Евро-2024

39-летний португалец стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

Роналду вышел в стартовом составе португальской сборной на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии.

Нынешний чемпионат Европы стал шестым, в котором принял участие Криштиану. Ранее он играл на континентальных первенствах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.

Роналду также может обновить свой голевой рекорд на чемпионатах Европы. Португалец с 14 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории Евро.

Cristiano Ronaldo will become the first player in European Championship history to appear in six tournaments.



CR6#EURO2024 pic.twitter.com/DcsoplgSKr — Squawka (@Squawka) June 18, 2024

Роналду стал лучшим бомбардиром мира

Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.

2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.

С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.

Также Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.