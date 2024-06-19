Роналду установил уникальный рекорд на Евро-2024

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду подчинилось уникальное достижение на Евро-2024.
Главные тезисы
- Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы, установив уникальный рекорд на Евро-2024.
- За свою карьеру Роналду забил 14 голов на чемпионатах Европы, став лучшим бомбардиром истории турнира.
- В 2020 году Роналду перебил рекорд Ференца Пушкаша из забитых голов за национальную сборную, установив новый показатель на уровне 120 мячей.
- Открыв квалификацию на Евро-2024 дублем против Лихтенштейна, Роналду продолжает подтверждать свою легендарность в мировом футболе.
- Благодаря своим достижениям на поле и рекордам по итоговым статистикам, Криштиану Роналду является непревзойденным игроком мирового футбола.
Что известно об уникальном рекорде Криштиану Роналду на Евро-2024
39-летний португалец стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.
Роналду вышел в стартовом составе португальской сборной на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии.
Нынешний чемпионат Европы стал шестым, в котором принял участие Криштиану. Ранее он играл на континентальных первенствах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.
Роналду также может обновить свой голевой рекорд на чемпионатах Европы. Португалец с 14 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории Евро.
Роналду стал лучшим бомбардиром мира
Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.
2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.
С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.
Также Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.
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