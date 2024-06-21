Словакия – Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024

Прогноз матча Словакия

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе.

По версии букмекеров больше шансов на победу у сборной Украины — коэффициент 2.1, а на победу Словакии предлагается показатель 3.66. В случае ничьей – 3.22.

В данном случае нет нужды лишний раз вспоминать подробности стартового поединка «сине-желтых» на Евро-2024.

Сборная Словакии в игре первого тура против сборной Бельгии была примерно в такой же роли, как сборная Румынии в матче против национальной команды Украины. Однако и румыны, и словаки получили полноценные три очка.

Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура Евро может оформить путевку в плей-офф, вполне возможно, что подопечные Кальцоны против сборной Украины сыграют вторым номером.

Вполне возможно, что словаки будут использовать тактику среднего и высокого прессинга. И, конечно, тактику заброса мяча на флангах за спины наших защитников. Поэтому нашим крайним защитникам в этом поединке придется хорошо попотеть.

Еще одно опасное оружие сборной Словакии – дальние удары. Учитывая, что это оружие принесло успех румынам в игре против нашей команды, можно не сомневаться, что и наш соперник по второму туру его будет применять. Кто бы ни защищал ворота «сине-желтых».

Ориентировочные составы на матч Словакия - Украина.

Словакия: Дубровка - Пекарик, Вавро, Скриньяр, Ганцко - Лоботка - Шранц, Куцка, Дуда, Хараслин - Боженик

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Бражко - Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик - Довбык

Где и когда смотреть матч Украина — Словакия

Матч Словакия - Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.