Словакия – Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024

21 июня сборная Украины сыграет с командой Словакии во втором матче Евро-2024.
Главные тезисы
- Не пропустите матч Словакия – Украина 21 июня в 16:00 по Киеву, трансляция будет доступна на региональных телеканалах.
- У сборной Украины больше шансов на победу, однако сборная Словакии также готова к борьбе на Евро-2024.
- В матче возможно применение тактики среднего и высокого прессинга в сборной Словакии, что может создать вызовы для защитников Украины.
- Дальние удары являются одним из преимуществ сборной Словакии, которое может быть использовано против украинской команды.
Прогноз матча Словакия
Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе.
По версии букмекеров больше шансов на победу у сборной Украины — коэффициент 2.1, а на победу Словакии предлагается показатель 3.66. В случае ничьей – 3.22.
В данном случае нет нужды лишний раз вспоминать подробности стартового поединка «сине-желтых» на Евро-2024.
Сборная Словакии в игре первого тура против сборной Бельгии была примерно в такой же роли, как сборная Румынии в матче против национальной команды Украины. Однако и румыны, и словаки получили полноценные три очка.
Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура Евро может оформить путевку в плей-офф, вполне возможно, что подопечные Кальцоны против сборной Украины сыграют вторым номером.
Вполне возможно, что словаки будут использовать тактику среднего и высокого прессинга. И, конечно, тактику заброса мяча на флангах за спины наших защитников. Поэтому нашим крайним защитникам в этом поединке придется хорошо попотеть.
Еще одно опасное оружие сборной Словакии – дальние удары. Учитывая, что это оружие принесло успех румынам в игре против нашей команды, можно не сомневаться, что и наш соперник по второму туру его будет применять. Кто бы ни защищал ворота «сине-желтых».
Ориентировочные составы на матч Словакия - Украина.
Словакия: Дубровка - Пекарик, Вавро, Скриньяр, Ганцко - Лоботка - Шранц, Куцка, Дуда, Хараслин - Боженик
Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Бражко - Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик - Довбык
Где и когда смотреть матч Украина — Словакия
Матч Словакия - Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.
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