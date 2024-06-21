Словакия – Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Словакия – Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024

Словакия – Украина
Читати українською

21 июня сборная Украины сыграет с командой Словакии во втором матче Евро-2024.

Главные тезисы

  • Не пропустите матч Словакия – Украина 21 июня в 16:00 по Киеву, трансляция будет доступна на региональных телеканалах.
  • У сборной Украины больше шансов на победу, однако сборная Словакии также готова к борьбе на Евро-2024.
  • В матче возможно применение тактики среднего и высокого прессинга в сборной Словакии, что может создать вызовы для защитников Украины.
  • Дальние удары являются одним из преимуществ сборной Словакии, которое может быть использовано против украинской команды.

Прогноз матча Словакия

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Украины стартует в 16:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе.

По версии букмекеров больше шансов на победу у сборной Украины — коэффициент 2.1, а на победу Словакии предлагается показатель 3.66. В случае ничьей – 3.22.

В данном случае нет нужды лишний раз вспоминать подробности стартового поединка «сине-желтых» на Евро-2024.

Сборная Словакии в игре первого тура против сборной Бельгии была примерно в такой же роли, как сборная Румынии в матче против национальной команды Украины. Однако и румыны, и словаки получили полноценные три очка.

Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура Евро может оформить путевку в плей-офф, вполне возможно, что подопечные Кальцоны против сборной Украины сыграют вторым номером.

Вполне возможно, что словаки будут использовать тактику среднего и высокого прессинга. И, конечно, тактику заброса мяча на флангах за спины наших защитников. Поэтому нашим крайним защитникам в этом поединке придется хорошо попотеть.

Еще одно опасное оружие сборной Словакии – дальние удары. Учитывая, что это оружие принесло успех румынам в игре против нашей команды, можно не сомневаться, что и наш соперник по второму туру его будет применять. Кто бы ни защищал ворота «сине-желтых».

Ориентировочные составы на матч Словакия - Украина.

Словакия: Дубровка - Пекарик, Вавро, Скриньяр, Ганцко - Лоботка - Шранц, Куцка, Дуда, Хараслин - Боженик

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Бражко - Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик - Довбык

Где и когда смотреть матч Украина — Словакия

Матч Словакия - Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче со Словакией
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина — Словакия. Где и когда смотреть матч Евро-2024
футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Миколенко вернулся в сборную Украины накануне матча со Словакией
Миколенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?