Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче со Словакией

Что Зеленский сказал о победе сборной Украины по футболу в матче со Словакией

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским футболистам, одержавшим первую победу на нынешнем Еврочемпионате. Своими эмоциями глава государства поделился в вечернем видеообращении.

Наша благодарность сегодня сборной. Каждый раз, когда ребята давят, пытаются, стремятся победить, все удается, — заявил глава государства. Поделиться

По его словам, перед матчем он пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.

Я говорил сегодня с ними перед матчем, и с Сергеем Ребровым, и с Андреем Шевченко, с ребятами. Очень надеялся, что будет хороший результат для Украины, наших людей, для того, чтобы всех поддержать. По пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня этот результат сборной есть! — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Украина на Евро-2024

Свой путь на Чемпионате Европы по футболу этого года Украина начала 17 июня поединком против сборной Румынии. К сожалению, первый матч закончился достаточно болезненным поражением для нашей команды.

Сегодня сборная Украины сыграла второй матч, в котором одержала волевую победу над национальной командой Словакии. Подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1. Пока у подопечных Реброва в запасе есть три очка — столько же у сборной Словакии и Румынии. У последней еще есть игра в запасе против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, является аутсайдером группы.