Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче со Словакией
Категория
Спорт
Дата публикации

Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче со Словакией

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче со Словакией
Читати українською

Президент признался, что перед матчем пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.

Главные тезисы

  • Украина начала свой путь на Еврочемпионате по футболу с поражения в первом матче против Румынии.
  • Президент Владимир Зеленский выразил благодарность футболистам за победу в матче со Словакией.
  • Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала волевую победу со счетом 2:1.
  • Сейчас украинская команда имеет три очка, равно как и сборные Словакии и Румынии.
  • Предстоящие матчи сборной Украины на Евро-2024 обещают быть увлекательными, ведь команда стремится к новым победам.

Что Зеленский сказал о победе сборной Украины по футболу в матче со Словакией

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским футболистам, одержавшим первую победу на нынешнем Еврочемпионате. Своими эмоциями глава государства поделился в вечернем видеообращении.

Наша благодарность сегодня сборной. Каждый раз, когда ребята давят, пытаются, стремятся победить, все удается, — заявил глава государства.

По его словам, перед матчем он пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.

Я говорил сегодня с ними перед матчем, и с Сергеем Ребровым, и с Андреем Шевченко, с ребятами. Очень надеялся, что будет хороший результат для Украины, наших людей, для того, чтобы всех поддержать. По пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня этот результат сборной есть! — подчеркнул Зеленский.

Украина на Евро-2024

Свой путь на Чемпионате Европы по футболу этого года Украина начала 17 июня поединком против сборной Румынии. К сожалению, первый матч закончился достаточно болезненным поражением для нашей команды.

Сегодня сборная Украины сыграла второй матч, в котором одержала волевую победу над национальной командой Словакии. Подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1. Пока у подопечных Реброва в запасе есть три очка — столько же у сборной Словакии и Румынии. У последней еще есть игра в запасе против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, является аутсайдером группы.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
Суперкомпьютер оценил шансы команд на Евро-2024 после первого тура
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия – Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024
Словакия – Украина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины победила Словакию во втором матче Евро-2024
футбол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?