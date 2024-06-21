Зеленский отреагировал на победу сборной Украины по футболу в матче со Словакией

Президент признался, что перед матчем пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.
Главные тезисы
- Украина начала свой путь на Еврочемпионате по футболу с поражения в первом матче против Румынии.
- Президент Владимир Зеленский выразил благодарность футболистам за победу в матче со Словакией.
- Сборная Украины под руководством Сергея Реброва одержала волевую победу со счетом 2:1.
- Сейчас украинская команда имеет три очка, равно как и сборные Словакии и Румынии.
- Предстоящие матчи сборной Украины на Евро-2024 обещают быть увлекательными, ведь команда стремится к новым победам.
Что Зеленский сказал о победе сборной Украины по футболу в матче со Словакией
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским футболистам, одержавшим первую победу на нынешнем Еврочемпионате. Своими эмоциями глава государства поделился в вечернем видеообращении.
По его словам, перед матчем он пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.
Украина на Евро-2024
Свой путь на Чемпионате Европы по футболу этого года Украина начала 17 июня поединком против сборной Румынии. К сожалению, первый матч закончился достаточно болезненным поражением для нашей команды.
Сегодня сборная Украины сыграла второй матч, в котором одержала волевую победу над национальной командой Словакии. Подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1. Пока у подопечных Реброва в запасе есть три очка — столько же у сборной Словакии и Румынии. У последней еще есть игра в запасе против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, является аутсайдером группы.
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