Сборная Украины победила Словакию во втором матче Евро-2024
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Спорт
Дата публикации

Сборная Украины победила Словакию во втором матче Евро-2024

футбол
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В Дюссельдорфе сборная Украины сыграла второй матч в групповом турнире Евро-2024, обыграв сборную Словакии со счетом 2:1.

Главные тезисы

  • Сборная Украины одержала победу над сборной Словакии со счетом 2:1 на Евро-2024 в Дюссельдорфе.
  • Николай Шапаренко и Роман Яремчук стали героями матча, забив голы в ворота соперника.
  • Несмотря на первоначальное преимущество словаков, украинская команда проявила сильную реакцию и уверенность в атаках.
  • Сборная Украины продолжает борьбу на Евро-2024 после поражения от Румынии в первом матче.
  • Европейская футбольная ассоциация УЕФА пытается поддерживать дисциплину и защищать интересы чемпионата.

Украина феерически обыграла Словакию

Словакия была более агрессивной в начале игры и имела несколько опасных моментов. В частности, во время одного из них словаки сумели забить гол в ворота украинцев на 18-й минуте поединка.

Однако сборная Украины неплохо среагировала на пропущенный мяч и активно пыталась контратаковать, однако несмотря на ряд опасных моментов от «сине-желтых» забить ответный гол нашей сборной все же в первом тайме не удалось.

Начало второго тайма началось не спеша. Однако команды одна за другой пытались создавать и реализовать опасные моменты. На одном из таких после прострела Александра Зинченко отличился Николай Шапаренко, забив гол в ворота словаков на 54 минуте.

На 60-й минуте сборная Словакии начала активно отбиваться от атак украинских футболистов. Сине-желтые все чаще атаковали и прессинговали соперников.

На 67-й минуте произошла двойная замена в Украине. На поле вышли Роман Яремчук и Александр Зубков, а его покинули Артем Довбык и Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины продолжала играть активный футбол, однако словакам пока удавалось справиться с давлением.

Однако на 80-й минуте Украина все же вышла вперед. Николай Шапаренко забросил вперед на Романа Яремчука, а форвард протолкнул мяч мимо Дубравки.

Около 84 минут Яремчук получил желтую карточку, пытаясь сыграть в мяч против словацкого нападающего. Далее следовал штрафной удар, который сборной Словакии совсем не удалось реализовать.

Опасная подача в штрафную Украины была на 87 минуте от Ласло Бенеша, однако Трубин кулаком выбил мяч как можно дальше.

На 90 минуте арбитр продлил матч, добавив пять минут дополнительного времени.

Что известно о предыдущих матчах на Евро-2024

17 июня национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии. Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии — 0:3.

Ранее форвард украинской национальной команды Артем Довбик высказался о сборной Словакии.

Как сообщалось, Словакия сенсационно обыграла сборную Бельгии.

УЕФА завел дисциплинарное дело по поведению сербских болельщиков на матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия, который состоялся 16 июня в Гельзенкирхене и принял решение оштрафовать Сербский футбольный союз на 14,5 тыс. евро. Именно в этом матче на трибунах вывесили флаг России.

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