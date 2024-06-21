Збірна України перемогла Словаччину в другому матчі Євро-2024

У Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Україна феєрично обіграла Словаччину

Словаччина була агресивнішою на початку гри та мала декілька небезпечних моментів. Зокрема, під час одного з них словаки зуміли забити гол у ворота українців на 18 хвилині поєдинку.

Проте збірна України непогано зреагувала на пропущений м'яч та активно намагалася контратакувати, однак попри низку небезпечних моментів від «синьо-жовтих» забити гол у відповідь нашій збірній все ж у першому таймі не вдалося.

Початок другого тайму почався неспішно. Однак команди одна за одною намагалися створювати та реалізувати небезпечні моменти. На одному з таких, після прострілу Олександра Зінченка відзначився Микола Шапаренко, забивши гол у ворота словаків на 54 хвилині.

На 60 хвилині збірна Словаччини почала активно відбиватися від атак українських футболістів. «Синьо-жовті» дедалі частіше атакували та пресингували суперників.

На 67 хвилині сталася подвійна заміна в України. На поле вийшли Роман Яремчук та Олександр Зубков, натомість його покинули Артем Довбик та Андрій Ярмоленко.

Збірна Україна продовжувала грати активний футбол, однак словакам поки вдавалося впоратися з тиском.

Однак на 80 хвилині Україна все ж вийшла вперед. Микола Шапаренко закинув вперед на Романа Яремчука, а форвард проштовхнув м'яч повз Дубравку.

Близько 84 хвилини Яремчук отримав жовту картку, намагавшись зіграти в м'яч проти словацького нападника. Далі слідував штрафний удар, який збірній Словаччині зовсім не вдалося реалізувати.

Небезпечна подача у штрафний майданчик України була на 87 хвилині від Ласло Бенеша, однак Трубін кулаком вибив м'яча якомога далі.

На 90 хвилині арбітр продовжив матч, додавши п'ять хвилин додаткового часу.

Що відомо про попередні матчі на Євро-2024

17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії — 0:3.

Раніше форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини.

Як повідомлялося, Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія — Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.