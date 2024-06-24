Олимпиада-2024. Забарный объяснил отказ играть за сборную Украины

Забарный не поедет на Олимпиаду-2024

Об этом он рассказал в интервью для Украинской ассоциации футбола.

В 2023-м Забарный не играл за молодежную сборную Украины на чемпионате Европы, по итогам которого подопечные Руслана Ротаня завоевали историческую путевку на Олимпиаду. Тогда свое отсутствие в составе Забарного объяснял необходимостью возобновления после сезона в английской Премьер-лиге.

В олимпийскую сборную 21-летний Забарный может попасть по возрастному цензу — в заявке на турнир ограничивается лишь число футболистов старше 23 лет (не более трех). С составом "сине-желтые" должны определиться к началу июля.

Забарный, представляющий ныне Украину на Евро-2024, выразил желание лучше подготовиться к сезону в составе английского "Борнмута". Новый чемпионат в местной элите стартует 16 августа — всего через неделю после завершения олимпийского турнира среди мужчин.

Знаю, что Украина впервые вышла на этот турнир, он очень важен. Понимаю, как это важно для страны. Но если я уеду на Олимпиаду, то пропущу подготовку к сезону, восстановлению и отдыху. Не говорю, что это критично, но очень важно. Ибо сезон в Англии [такой]: целый год работаешь, еженедельно почти игра. И очень важно правильно готовиться. Илья Забарный Защитник сборной Украины по футболу

Пропустив молодежное Евро для восстановления, Забарный в сезоне 2023/24 стал лидером "Борнмута" по числу сыгранных матчей и был признан футболистом сезона в клубе. Параллельно центрбэк помог сборной Украины квалифицироваться на Евро-2024.

Помню, в прошлом году не поехал в «молодежку». У меня еще была проблема с голеностопом, и я чувствовал, что мне нужно восстановиться. Считаю, что принял правильное решение: подготовился к сезону, провел полноценное собрание из команды, отыграл все игры. И, как мы видим, к этому приносил для сборной результаты, отдавался на каждой игре. И так же сейчас: я не могу 24/7 играть в футбол. Нет, я очень хочу, но понимаю, если буду и на Евро-2024, и на Олимпиаде, то могу выгореть. И мне досадно, что так есть. Поделиться

Олимпиаду-2024 Забарный рассматривает как шанс раскрыться для игроков сборной U23. В июне подопечные Ротаня выиграли товарищеский турнир во Франции, имея в составе только двух игроков из резервной заявки национальной команды.

Считаю, что ребята, у которых нет больше игровой практики в клубах, должны играть [на Олимпиаде]. Они заслуживают этого шанса, играть на таких турнирах, и должны туда ехать, играть, получать опыт.

Понимаю, что если уеду, то могу и не подготовиться к новому сезону и могу забрать чье-то место. Мне важно, чтобы украинский футбол развивался, тем более в таком турнире. Чтобы ребята ехали и набирались опыта. Мы не просто говорим о каком-то результате, конечно, нам его хочется. Но мы должны развивать наш футбол, нам нужны игроки в сборную. Поделиться

Карьера Забарного: что известно

Забарный без замен провел оба матча национальной сборной на Евро-2024: против Румынии (0:3) и Словакии (2:1).

С октября 2020 года у защитника уже 38 матчей на "сине-желтых". За сборную он забил один из трех голов взрослой карьеры — в ворота Северной Македонии (3:2) в квалификации Евро-2024.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 среди мужчин стартует 24 июля. Украина U23 на групповой стадии будет соревноваться в одном квартете с Аргентиной, Марокко и Ираком.