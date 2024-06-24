Олимпиада-2024. Забарный объяснил отказ играть за сборную Украины

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный предположил, что не будет играть на футбольном турнире Олимпиады-2024.
Главные тезисы
- Илья Забарный отказался от участия в Олимпиаде-2024 из-за необходимости восстановления и подготовки к сезону в Премьер-лиге.
- Забарный рассматривает Олимпиаду как возможность для развития молодых игроков и призывает давать шанс играть тем, кто нуждается в игровой практике.
- Забарный считает, что украинский футбол должен развиваться, и призывает давать игровой опыт молодым игрокам на таких турнирах как Олимпиада.
- Карьера Забарного в сборной Украины показывает его значимый вклад в результаты команды и его стремление развивать украинский футбол.
Забарный не поедет на Олимпиаду-2024
Об этом он рассказал в интервью для Украинской ассоциации футбола.
В 2023-м Забарный не играл за молодежную сборную Украины на чемпионате Европы, по итогам которого подопечные Руслана Ротаня завоевали историческую путевку на Олимпиаду. Тогда свое отсутствие в составе Забарного объяснял необходимостью возобновления после сезона в английской Премьер-лиге.
В олимпийскую сборную 21-летний Забарный может попасть по возрастному цензу — в заявке на турнир ограничивается лишь число футболистов старше 23 лет (не более трех). С составом "сине-желтые" должны определиться к началу июля.
Забарный, представляющий ныне Украину на Евро-2024, выразил желание лучше подготовиться к сезону в составе английского "Борнмута". Новый чемпионат в местной элите стартует 16 августа — всего через неделю после завершения олимпийского турнира среди мужчин.
Пропустив молодежное Евро для восстановления, Забарный в сезоне 2023/24 стал лидером "Борнмута" по числу сыгранных матчей и был признан футболистом сезона в клубе. Параллельно центрбэк помог сборной Украины квалифицироваться на Евро-2024.
Олимпиаду-2024 Забарный рассматривает как шанс раскрыться для игроков сборной U23. В июне подопечные Ротаня выиграли товарищеский турнир во Франции, имея в составе только двух игроков из резервной заявки национальной команды.
Считаю, что ребята, у которых нет больше игровой практики в клубах, должны играть [на Олимпиаде]. Они заслуживают этого шанса, играть на таких турнирах, и должны туда ехать, играть, получать опыт.
Карьера Забарного: что известно
Забарный без замен провел оба матча национальной сборной на Евро-2024: против Румынии (0:3) и Словакии (2:1).
С октября 2020 года у защитника уже 38 матчей на "сине-желтых". За сборную он забил один из трех голов взрослой карьеры — в ворота Северной Македонии (3:2) в квалификации Евро-2024.
Футбольный турнир Олимпиады-2024 среди мужчин стартует 24 июля. Украина U23 на групповой стадии будет соревноваться в одном квартете с Аргентиной, Марокко и Ираком.
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