Олимпиада-2024. Стало известно, кто представит Украину в Париже
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Олимпиада-2024. Стало известно, кто представит Украину в Париже

Олимпиада-2024. Стало известно, кто представит Украину в Париже
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Источник:  Суспільне. Спорт

Национальный олимпийский комитет Украины раскрыл окончательное количество участников пожилых Игр 2024 в Париже.

Главные тезисы

  • Украина отправит 140 спортсменов представлять страну на Олимпиаду-2024 в Париже в 23 видах спорта.
  • Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 отличается самым маленьким числом участников в истории.
  • Украинские спортсмены получили 5 олимпийских лицензий в последний момент благодаря перераспределению квот через бан или отказ россиян.
  • На Олимпиаде-2024 в Париже Украина представлена будет в 48 дисциплинах, а главное представительство будет в легкой атлетике.
  • Для Украины это дебют в таких дисциплинах, как брейкинг и скалолазание, а также первое участие в футболе на уровне олимпийских игр.

Каков будет состав Украины на Олимпиаду-2024

Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23 видах спорта.

Такое количество атлетов — самое маленькое в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украины установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году уехали 155 спортсменов.

5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Мельница молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот через бан или отказ россиян.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:

  • легкая атлетика — 25 спортсменов

  • футбол — 18

  • прыжки в воду — 9

  • гребли — 9

  • борьба — 9

  • художественная гимнастика — 6

  • академическая гребли — 6

  • спортивная гимнастика — 6

  • теннис — 6

  • стрельба — 6

  • фехтование 6 (+2 запасные)

  • плавание — 5

  • дзюдо — 5

  • велоспорт — 4

  • бокс — 3

  • брейкинг — 3

  • современное пятиборье — 3

  • настольный теннис.

  • скалолазание — 2

  • артистическое плавание — 2

  • стрельба из лука — 2

  • бадминтон — 1

  • тяжелая атлетика.

Что известно об Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах.

Наибольшее представительство на Играх-2024 у Украины будет в легкой атлетике — 25 спортсменов.

Украина выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде — футболе. Это дебют команды на уровне олимпийских игр. Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.

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