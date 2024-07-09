Олимпиада-2024. Стало известно, кто представит Украину в Париже

Каков будет состав Украины на Олимпиаду-2024

Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23 видах спорта.

Такое количество атлетов — самое маленькое в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украины установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году уехали 155 спортсменов.

5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Мельница молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот через бан или отказ россиян.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:

легкая атлетика — 25 спортсменов

футбол — 18

прыжки в воду — 9

гребли — 9

борьба — 9

художественная гимнастика — 6

академическая гребли — 6

спортивная гимнастика — 6

теннис — 6

стрельба — 6

фехтование 6 (+2 запасные)

плавание — 5

дзюдо — 5

велоспорт — 4

бокс — 3

брейкинг — 3

современное пятиборье — 3

настольный теннис.

скалолазание — 2

артистическое плавание — 2

стрельба из лука — 2

бадминтон — 1

тяжелая атлетика.

Что известно об Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах.

Наибольшее представительство на Играх-2024 у Украины будет в легкой атлетике — 25 спортсменов.

Украина выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде — футболе. Это дебют команды на уровне олимпийских игр. Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.