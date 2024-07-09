Олимпиада-2024. Стало известно, кто представит Украину в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины раскрыл окончательное количество участников пожилых Игр 2024 в Париже.
Главные тезисы
- Украина отправит 140 спортсменов представлять страну на Олимпиаду-2024 в Париже в 23 видах спорта.
- Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 отличается самым маленьким числом участников в истории.
- Украинские спортсмены получили 5 олимпийских лицензий в последний момент благодаря перераспределению квот через бан или отказ россиян.
- На Олимпиаде-2024 в Париже Украина представлена будет в 48 дисциплинах, а главное представительство будет в легкой атлетике.
- Для Украины это дебют в таких дисциплинах, как брейкинг и скалолазание, а также первое участие в футболе на уровне олимпийских игр.
Каков будет состав Украины на Олимпиаду-2024
Президент НОК Вадим Гутцайт объявил, что на грядущую Олимпиаду поедет 140 спортсменов. Они будут защищать цвета Украины в 23 видах спорта.
Такое количество атлетов — самое маленькое в истории соревнований для украинской сборной. Предыдущий антирекорд Украины установила на прошлых Олимпийских играх. В Токио в 2021 году уехали 155 спортсменов.
5 олимпийских лицензий Украина получила в последний момент. Мельница молота Ирина Климец, борцы Василий Михайлов, Александр Хоцяновский и Манола Скобельская, а также дзюдоистка Кристина Гоман получили места в заявке после перераспределения квот через бан или отказ россиян.
Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 по видам спорта:
легкая атлетика — 25 спортсменов
футбол — 18
прыжки в воду — 9
гребли — 9
борьба — 9
художественная гимнастика — 6
академическая гребли — 6
спортивная гимнастика — 6
теннис — 6
стрельба — 6
фехтование 6 (+2 запасные)
плавание — 5
дзюдо — 5
велоспорт — 4
бокс — 3
брейкинг — 3
современное пятиборье — 3
настольный теннис.
скалолазание — 2
артистическое плавание — 2
стрельба из лука — 2
бадминтон — 1
тяжелая атлетика.
Что известно об Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах.
Наибольшее представительство на Играх-2024 у Украины будет в легкой атлетике — 25 спортсменов.
Украина выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде — футболе. Это дебют команды на уровне олимпийских игр. Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.
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