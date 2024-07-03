Сборная Украины объявила заявку на олимпийские игры. Кто вошел в команду
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Сборная Украины объявила заявку на олимпийские игры. Кто вошел в команду

Сборная Украины объявила заявку на олимпийские игры. Кто вошел в команду
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Источник:  УАФ

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к Олимпиаде в Париже.

Главные тезисы

  • Тренерский штаб олимпийской сборной Украины определил состав на Игры-2024, в который вошли 22 футболиста.
  • Базовым клубом сборной стал донецкий “Шахтер”, среди игроков есть представители “Александрии”, “Движения” и “Динамо”.
  • Украина попала в группу B турнира, где ее соперниками станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины.
  • УАФ запланировала для команды два спарринга перед Олимпиадой с сборными Египта и Парагвая.
  • Олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерном выступлении, что говорит о хорошей форме команды.

Кто вошел в сборную Украины на Олимпийские игры

Наставник "сине-желтых" взял на подготовку к Олимпийским играм 22-х футболистов. Перед стартом на футбольном турнире Олимпиады Ротань вынужден будет отсеять четырех лишних.

Базовым клубом сборной Украины стал донецкий "Шахтер". В ряды олимпийской команды получили вызов получили пятеро "горняков". По три представителя в сборной Ротаня имеют "Александрия" и львовский "Движение". Киевское "Динамо" делегировало двух исполнителей.

Состав олимпийской сборной Украины на финальном этапе подготовки к Играм-2024:

  • Вратари: Кинарейкин, Фесюн, Ермаков

  • Защитники: Таловеров, Батагов, Крупский, Павлюк, Мартынюк, Сыч, Салюк

  • Полузащитники: Хлань, Рубчинский, Шулянский, Брагару, Михайленко, Великан, Федор, Криськив, Сигеев, Очеретько

  • Нападающие: Краснопир, Сикан

Сборная Украины попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Что известно об Олимпийских играх -2024

УАФ запланировала для олимпийской сборной Украины два спарринга перед Играми-2024. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта и Парагвая. Контрольные поединки назначены на 14 июля и 18 июля соответственно.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерном выступлении.

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