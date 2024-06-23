Сборная Украины провела тренировку перед матчем Евро-2024 против Бельгии — видео

Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем последнего тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.
Главные тезисы
- Украина одержала волевую победу над Словакией, что помогло сохранить шансы на выход в плей-офф Евро-2024.
- Главный тренер Сергей Ребров выразил удовлетворение духом команды и подчеркнул важность уверенности игроков в их действиях.
- Матч Бельгия-Украина на Евро-2024 пройдет 26 июня в 19:00 по киевскому времени, трансляция доступна на региональных каналах и стриминговом сервисе MEGOGO.
Как прошла тренировка украинской сборной перед матчем против Бельгии
Сообщается, что вингер испанской Жироны Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Напомним, накануне сборная Украины одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024.
Это первая победа сборной Украины на Евро-2024, позволяющая "сине-желтым" сохранить шансы на выход в плейоф.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу "сине-желтых" в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия
Матч Бельгия-Украина состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна — в эфире Радио Проминь.
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