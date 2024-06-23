Сборная Украины провела тренировку перед матчем Евро-2024 против Бельгии — видео

Эмоции всегда есть. Хочу только поблагодарить игроков. Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем. Важно игрокам получить уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Доволен духом команды. Видел, что после пропущенного гола футболисты огорчились, но они продолжали. Во втором тайме действительно было очень много моментов, и мы вырвали эту игру, — сказал Ребров.