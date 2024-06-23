Збірна України провела тренування перед матчем Євро-2024 проти Бельгії — відео

Емоції завжди є. Хочу лише подякувати гравцям. Я зараз рекордсмен за матчами, коли ми пропускаємо, але перемагаємо. Важливо для гравців отримати впевненість у тому, що ми робимо правильні речі. Задоволений духом команди. Бачив, що після пропущеного голу футболісти були засмучені, але вони продовжували. В другому таймі справді було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру, — сказав Рєбров.