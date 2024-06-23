Збірна України провела тренування перед матчем Євро-2024 проти Бельгії — відео

Збірна України провела відкрите тренування перед матчем останнього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.
Головні тези:
- Головний тренер Сергій Ребров висловив задоволення духом та вольовою перемогою команди над Словаччиною.
- Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом і буде транслюватися регіональними телеканалами та стрімінговим сервісом MEGOGO.
- Глядачі також можуть переглянути пряму трансляцію матчів на радіо Радіо Промінь.
- Українська збірна має шанси на вихід до плейоф на Євро-2024 та готується до важливого поєдинку з Бельгією.
Як пройшло тренування української збірної перед матчем проти Бельгії
Повідомляється, що вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.
Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024.
Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.
Де та коли дивитися матч Україна — Бельгія
Матч Бельгія — Україна відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.
Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).
Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.
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