Збірна України провела тренування перед матчем Євро-2024 проти Бельгії — відео
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Збірна України провела тренування перед матчем Євро-2024 проти Бельгії — відео

збірна
Джерело:  УАФ

Збірна України провела відкрите тренування перед матчем останнього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Головні тези:

 

  • Головний тренер Сергій Ребров висловив задоволення духом та вольовою перемогою команди над Словаччиною.
  • Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом і буде транслюватися регіональними телеканалами та стрімінговим сервісом MEGOGO.
  • Глядачі також можуть переглянути пряму трансляцію матчів на радіо Радіо Промінь.
  • Українська збірна має шанси на вихід до плейоф на Євро-2024 та готується до важливого поєдинку з Бельгією.

Як пройшло тренування української збірної перед матчем проти Бельгії

Повідомляється, що вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024.

Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Емоції завжди є. Хочу лише подякувати гравцям. Я зараз рекордсмен за матчами, коли ми пропускаємо, але перемагаємо. Важливо для гравців отримати впевненість у тому, що ми робимо правильні речі. Задоволений духом команди. Бачив, що після пропущеного голу футболісти були засмучені, але вони продовжували. В другому таймі справді було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру, — сказав Рєбров.

Де та коли дивитися матч Україна — Бельгія

Матч Бельгія — Україна відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.

Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.

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