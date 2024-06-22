Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною у Євро-2024

Як Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною

Емоції завжди є. Хочу лише подякувати гравцям. Я зараз рекордсмен за матчами, коли ми пропускаємо, але перемагаємо. Важливо для гравців отримати впевненість у тому, що ми робимо правильні речі. Задоволений духом команди. Бачив, що після пропущеного голу футболісти були засмучені, але вони продовжували. В другому таймі справді було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру, — сказав він. Поширити

Також Ребров додав, що ппісля перерви підказали дуже важливий момент у пресингу, трішки перебудувалися, і це дало можливість більше відбирати м'яч і створювати моменти. Була ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс. І я задоволений, що ми цей шанс використали.

Як відрізнялася збірна від матчу з Румунією? Не можу сказати, що вона інша. Гравці мали бажання, але вони справі так не реагували у першому матчі, як сьогодні. Не можу сказати, що була інша команда. Було бажання, більше натхнення — і за рахунок цього забили м'ячі. Але я не вважаю, що в першому таймі не було бажання. Була втрата концентрації та помилки. Шапаренко? Я можу відзначити і Романа Яремчука, бо він забив м'яч і працював на команду. Всі працювали, я не бачив жодного гравця, що був би не вмотивований. Не люблю виділяти когось — вважаю, що особливо в другому таймі ми добре зіграли на оборону. Всі гравці відпрацьовували та робили все для команди, — також коментує головний тренер. Поширити

Він також зазначив, що матч з Бельгією дуже швидкоплинний — дуже важливе відновлення, готуватися до кожного суперника. Як показала гра Словаччина — Бельгія, проти них можна грати.

Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.

Що відомо про попередні матчі на Євро-2024

17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії — 0:3.

Раніше форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини.

Як повідомлялося, Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія — Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.