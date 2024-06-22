Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною у Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.
Як Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною
Також Ребров додав, що ппісля перерви підказали дуже важливий момент у пресингу, трішки перебудувалися, і це дало можливість більше відбирати м'яч і створювати моменти. Була ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс. І я задоволений, що ми цей шанс використали.
Він також зазначив, що матч з Бельгією дуже швидкоплинний — дуже важливе відновлення, готуватися до кожного суперника. Як показала гра Словаччина — Бельгія, проти них можна грати.
Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.
Що відомо про попередні матчі на Євро-2024
17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії — 0:3.
Раніше форвард української національної команди Артем Довбик висловився про збірну Словаччини.
Як повідомлялося, Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії.
До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія — Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.
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