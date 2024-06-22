Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией в Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу "сине-желтых" в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
Как Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией
Также Ребров добавил, что после перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились, и это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс. И я доволен, что мы использовали этот шанс.
Он также отметил, что матч с Бельгией очень быстротечен — очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия — Бельгия, против них можно играть.
Это первая победа сборной Украины на Евро-2024, позволяющая "сине-желтым" сохранить шансы на выход в плейоф.
Что известно о предыдущих матчах на Евро-2024
17 июня национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии. Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии — 0:3.
Ранее форвард украинской национальной команды Артем Довбик высказался о сборной Словакии.
Как сообщалось, Словакия сенсационно обыграла сборную Бельгии.
УЕФА завел дисциплинарное дело по поведению сербских болельщиков на матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия, который состоялся 16 июня в Гельзенкирхене и принял решение оштрафовать Сербский футбольный союз на 14,5 тыс. евро. Именно в этом матче на трибунах вывесили флаг России.
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