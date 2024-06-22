Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией в Евро-2024

Как Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией

Эмоции всегда есть. Хочу только поблагодарить игроков. Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем. Важно игрокам получить уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Доволен духом команды. Видел, что после пропущенного гола футболисты были огорчены, но они продолжали. Во втором тайме действительно было очень много моментов, и мы вырвали эту игру, — сказал он. Поделиться

Также Ребров добавил, что после перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились, и это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс. И я доволен, что мы использовали этот шанс.

Как отличалась сборная от матча с Румынией? Не могу сказать, что он другой. Игроки хотели, но они так не реагировали в первом матче, как сегодня. Не могу сказать, что была другая команда. Было желание, большее вдохновение — и за счет этого забили мячи. Но я не считаю, что в первом тайме не было желания. Была утрата концентрации и ошибки. Шапаренко? Я могу отметить и Романа Яремчука, потому что он забил мяч и работал на команду. Все работали, я не видел ни одного игрока, который не был бы мотивирован. Не люблю выделять кого-то, считаю, что особенно во втором тайме мы хорошо сыграли на оборону. Все игроки отрабатывали и делали все для команды, — также комментирует главный тренер. Поделиться

Он также отметил, что матч с Бельгией очень быстротечен — очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия — Бельгия, против них можно играть.

Это первая победа сборной Украины на Евро-2024, позволяющая "сине-желтым" сохранить шансы на выход в плейоф.

Что известно о предыдущих матчах на Евро-2024

17 июня национальная сборная Украины по футболу проиграла в первом матче на чемпионате Европы в Германии. Подопечные Сергея Реброва проиграли команде Румынии — 0:3.

Ранее форвард украинской национальной команды Артем Довбик высказался о сборной Словакии.

Как сообщалось, Словакия сенсационно обыграла сборную Бельгии.

УЕФА завел дисциплинарное дело по поведению сербских болельщиков на матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия, который состоялся 16 июня в Гельзенкирхене и принял решение оштрафовать Сербский футбольный союз на 14,5 тыс. евро. Именно в этом матче на трибунах вывесили флаг России.