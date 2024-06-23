Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024 — відео
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Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024 — відео

Роман Яремчук
Джерело:  UEFA

УЄФА обрав претендентів на звання автора найкращого голу другого туру групового етапу Євро-2024. Серед них опинився український футболіст Роман Яремчук.

Головні тези:

  • Гол Романа Яремчука у ворота Словаччини ввійшов у список претендентів на кращий гол другого туру групового етапу Євро-2024.
  • Збірна України здобула вольову перемогу завдяки вдалому голу  Яремчука та командній роботі під керівництвом тренера Сергія Реброва.
  • На приз за найкращий гол туру також претендують Мортен Юльманд, Джердан Шакірі та Гернот Траутер.

Нападник збірної України Роман Яремчук забив гол у ворота збірної Словаччини

М'яч українського нападника Романа Яремчука у ворота Словаччини потрапив у претенденти на звання кращого голу другого туру групового етапу Євро-2024.

У тому поєдинку форвард майстерно прийняв асист від Шапаренка, а другим дотиком проштовхнув м’яч повз голкіпера.

Гол Яремчука став не тільки ефектним, а й ефективним оскільки приніс Україні першу перемогу на турнірі.

Окрім Яремчука, на приз за найкращий голу туру претендують ще три гравці: Мортен Юльманд (Данія), Джердан Шакірі (Швейцарія) та Гернот Траутер (Австрія)

Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною у Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Я зараз рекордсмен за матчами, коли ми пропускаємо, але перемагаємо. Важливо для гравців отримати впевненість у тому, що ми робимо правильні речі. Задоволений духом команди. Бачив, що після пропущеного голу футболісти були засмучені, але вони продовжували. В другому таймі справді було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру, — сказав він.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

Головний тренер збірної України

Також Ребров додав, що ппісля перерви підказали дуже важливий момент у пресингу, трішки перебудувалися, і це дало можливість більше відбирати м'яч і створювати моменти. Була ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс. І я задоволений, що ми цей шанс використали.

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