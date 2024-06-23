Гол Яремчука претендує на звання найкращого в другому турі Євро-2024 — відео

УЄФА обрав претендентів на звання автора найкращого голу другого туру групового етапу Євро-2024. Серед них опинився український футболіст Роман Яремчук.
Головні тези:
- Гол Романа Яремчука у ворота Словаччини ввійшов у список претендентів на кращий гол другого туру групового етапу Євро-2024.
- Збірна України здобула вольову перемогу завдяки вдалому голу Яремчука та командній роботі під керівництвом тренера Сергія Реброва.
- На приз за найкращий гол туру також претендують Мортен Юльманд, Джердан Шакірі та Гернот Траутер.
Нападник збірної України Роман Яремчук забив гол у ворота збірної Словаччини
М'яч українського нападника Романа Яремчука у ворота Словаччини потрапив у претенденти на звання кращого голу другого туру групового етапу Євро-2024.
У тому поєдинку форвард майстерно прийняв асист від Шапаренка, а другим дотиком проштовхнув м’яч повз голкіпера.
Гол Яремчука став не тільки ефектним, а й ефективним оскільки приніс Україні першу перемогу на турнірі.
Окрім Яремчука, на приз за найкращий голу туру претендують ще три гравці: Мортен Юльманд (Данія), Джердан Шакірі (Швейцарія) та Гернот Траутер (Австрія)
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia
🇩🇰 Morten Hjulmand vs England
🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland
🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT
Ребров відреагував на перемогу збірної України над Словаччиною у Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.
Також Ребров додав, що ппісля перерви підказали дуже важливий момент у пресингу, трішки перебудувалися, і це дало можливість більше відбирати м'яч і створювати моменти. Була ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс. І я задоволений, що ми цей шанс використали.
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