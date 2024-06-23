Гол Яремчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024.

УЕФА выбрал претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024. В их числе оказался украинский футболист Роман Яремчук.
Главные тезисы
- Гол Романа Яремчука в ворота Словакии вошел в список претендентов на лучший гол второго тура группового этапа Евро-2024.
- Сборная Украины одержала волевую победу благодаря удачному голу Яремчука и командной работе под руководством тренера Сергея Реброва.
- На приз за самый лучший гол тура также претендуют Мортен Юльманд, Джердан Шакири и Гернот Траутер.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в ворота сборной Словакии
Мяч украинского нападающего Романа Яремчука в ворота Словакии попал в претенденты на звание лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024.
В том поединке форвард мастерски принял ассист от Шапаренко, а вторым касанием протолкнул мяч мимо голкипера.
Гол Яремчука стал не только эффектным, но и эффективным, поскольку принес Украине первую победу на турнире.
Кроме Яремчука, на приз за лучший гол тура претендуют еще три игрока: Мортен Юльманд (Дания), Джердан Шакири (Швейцария) и Гернот Траутер (Австрия)
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia
🇩🇰 Morten Hjulmand vs England
🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland
🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT
Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией в Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу "сине-желтых" в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
Также Ребров добавил, что после перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились, и это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс. И я доволен, что мы использовали этот шанс.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-