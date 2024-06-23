Гол Яремчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в ворота сборной Словакии

Мяч украинского нападающего Романа Яремчука в ворота Словакии попал в претенденты на звание лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024.

В том поединке форвард мастерски принял ассист от Шапаренко, а вторым касанием протолкнул мяч мимо голкипера.

Гол Яремчука стал не только эффектным, но и эффективным, поскольку принес Украине первую победу на турнире.

Кроме Яремчука, на приз за лучший гол тура претендуют еще три игрока: Мортен Юльманд (Дания), Джердан Шакири (Швейцария) и Гернот Траутер (Австрия)

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🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia

🇩🇰 Morten Hjulmand vs England

🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland

🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Ребров отреагировал на победу сборной Украины над Словакией в Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал волевую победу "сине-желтых" в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Я сейчас рекордсмен по матчам, когда мы пропускаем, но побеждаем. Важно игрокам получить уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Доволен духом команды. Видел, что после пропущенного гола футболисты были огорчены, но они продолжали. Во втором тайме действительно было очень много моментов, и мы вырвали эту игру, – сказал он. Сергей Ребров Главный тренер сборной Украины

Также Ребров добавил, что после перерыва подсказали очень важный момент в прессинге, немного перестроились, и это позволило больше отбирать мяч и создавать моменты. Была деловая подсказка, и игроки понимали, что есть шанс. И я доволен, что мы использовали этот шанс.