Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 лицензии на Олимпиаду-2024

Международная федерация дзюдо официально закрыла рейтинги спортсменов перед предстоящими Олимпийскими играми в Париже.
Главные тезисы
- Сборная Украины по дзюдо получила 4 лицензии на Олимпиаду-2024 в двух мужских и двух женских весовых категориях.
- Дарья Билодид, бронзовый призер Игр в Токио, будет выступать в категории до 57 кг на Олимпиаде-2024 вместе с другими украинскими дзюдоистами.
- Отбор украинцев на Олимпиаду-2024 в дзюдо был конкурентным.
- Украина набрала 125 лицензий на Олимпийские игры в различных дисциплинах, включая 4 лицензии в дзюдо, что делает ее одной из активных стран-участниц.
- Для Билодид, Халматова, Ядова и Литвиненко Олимпиада-2024 станет ключевым событием, где они продемонстрируют свои навыки на мировой арене.
4 украинских дзюдоиста поедут на Олимпиаду-2024
Сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024. Произошло это после закрытия олимпийских рейтингов Международной федерацией по дзюдо 25 июня.
На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена в двух мужских и женских весовых категориях. В частности, выступит на турнире Дарья Билодид — действующий бронзовый призер Игр в Токио (вес 48 кг) будет соревноваться в Париже в категории 57 кг.
Кто получил лицензию от Украины на Олимпиаду-2024:
60 кг, мужчины: Дельшот Халматов
66 кг, мужчины: Богдан Ядов
57 кг, женщины: Дарья Белодид
78 кг, женщины: Елизавета Литвиненко
Что известно об отборе украинцев на Олимпиаду-2024 в дзюдо
В весовой категории 78 кг сразу две дзюдоистки, Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко, были проходными по рейтингу. Впрочем, из-за ограничений (одна лицензия на одну весовую категорию) в сборной Украине сообщили, что на Играх в Париже выступит Литвиненко.
Дарья Билодид — единственная дзюдоистка с опытом выступления на Олимпиадах. Для Халматова, Ядова и Литвиненко эти Игры станут дебютными в карьере.
Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024
По состоянию на сегодняшний день у Украины 125 пропусков на Олимпийские игры в Париже:
18 — футбол
17 — легкая атлетика
9 — прыжки в воду
8 — фехтование, гребли
7 — художественная гимнастика, академическая гребли
6 — спортивная гимнастика, стрельба, теннис
4 — плавание, борьба, дзюдо
3 — велоспорт, бокс, настольный теннис, брейкинг
2 — артистическое плавание, стрельба из лука, скалолазание
1 — современное пятиборье, тяжелая атлетика, бадминтон
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