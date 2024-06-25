Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 лицензии на Олимпиаду-2024
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Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 лицензии на Олимпиаду-2024

Билодид
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Источник:  Суспільне. Спорт

Международная федерация дзюдо официально закрыла рейтинги спортсменов перед предстоящими Олимпийскими играми в Париже.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по дзюдо получила 4 лицензии на Олимпиаду-2024 в двух мужских и двух женских весовых категориях.
  • Дарья Билодид, бронзовый призер Игр в Токио, будет выступать в категории до 57 кг на Олимпиаде-2024 вместе с другими украинскими дзюдоистами.
  • Отбор украинцев на Олимпиаду-2024 в дзюдо был конкурентным.
  • Украина набрала 125 лицензий на Олимпийские игры в различных дисциплинах, включая 4 лицензии в дзюдо, что делает ее одной из активных стран-участниц.
  • Для Билодид, Халматова, Ядова и Литвиненко Олимпиада-2024 станет ключевым событием, где они продемонстрируют свои навыки на мировой арене.

4 украинских дзюдоиста поедут на Олимпиаду-2024

Сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024. Произошло это после закрытия олимпийских рейтингов Международной федерацией по дзюдо 25 июня.

На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена в двух мужских и женских весовых категориях. В частности, выступит на турнире Дарья Билодид — действующий бронзовый призер Игр в Токио (вес 48 кг) будет соревноваться в Париже в категории 57 кг.

Кто получил лицензию от Украины на Олимпиаду-2024:

  • 60 кг, мужчины: Дельшот Халматов

  • 66 кг, мужчины: Богдан Ядов

  • 57 кг, женщины: Дарья Белодид

  • 78 кг, женщины: Елизавета Литвиненко

Что известно об отборе украинцев на Олимпиаду-2024 в дзюдо

В весовой категории 78 кг сразу две дзюдоистки, Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко, были проходными по рейтингу. Впрочем, из-за ограничений (одна лицензия на одну весовую категорию) в сборной Украине сообщили, что на Играх в Париже выступит Литвиненко.

Украина к закрытию рейтинга претендовала на одну из континентальных квот. Однако ни Михаил Свидрак (81 кг), ни Антон Савицкий (100 кг) ее не получили.

Дарья Билодид — единственная дзюдоистка с опытом выступления на Олимпиадах. Для Халматова, Ядова и Литвиненко эти Игры станут дебютными в карьере.

Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024

По состоянию на сегодняшний день у Украины 125 пропусков на Олимпийские игры в Париже:

  • 18 — футбол

  • 17 — легкая атлетика

  • 9 — прыжки в воду

  • 8 — фехтование, гребли

  • 7 — художественная гимнастика, академическая гребли

  • 6 — спортивная гимнастика, стрельба, теннис

  • 4 — плавание, борьба, дзюдо

  • 3 — велоспорт, бокс, настольный теннис, брейкинг

  • 2 — артистическое плавание, стрельба из лука, скалолазание

  • 1 — современное пятиборье, тяжелая атлетика, бадминтон

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