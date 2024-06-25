Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 лицензии на Олимпиаду-2024

4 украинских дзюдоиста поедут на Олимпиаду-2024

Сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024. Произошло это после закрытия олимпийских рейтингов Международной федерацией по дзюдо 25 июня.

На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена в двух мужских и женских весовых категориях. В частности, выступит на турнире Дарья Билодид — действующий бронзовый призер Игр в Токио (вес 48 кг) будет соревноваться в Париже в категории 57 кг.

Кто получил лицензию от Украины на Олимпиаду-2024:

60 кг, мужчины: Дельшот Халматов

66 кг, мужчины: Богдан Ядов

57 кг, женщины: Дарья Белодид

78 кг, женщины: Елизавета Литвиненко

Что известно об отборе украинцев на Олимпиаду-2024 в дзюдо

В весовой категории 78 кг сразу две дзюдоистки, Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко, были проходными по рейтингу. Впрочем, из-за ограничений (одна лицензия на одну весовую категорию) в сборной Украине сообщили, что на Играх в Париже выступит Литвиненко.

Украина к закрытию рейтинга претендовала на одну из континентальных квот. Однако ни Михаил Свидрак (81 кг), ни Антон Савицкий (100 кг) ее не получили. Поделиться

Дарья Билодид — единственная дзюдоистка с опытом выступления на Олимпиадах. Для Халматова, Ядова и Литвиненко эти Игры станут дебютными в карьере.

Сколько атлетов отобралось от Украины на Олимпиаду-2024

По состоянию на сегодняшний день у Украины 125 пропусков на Олимпийские игры в Париже: