Збірна України з дзюдо виборола 4 ліцензії на Олімпіаду-2024

4 українських дзюдоїсти поїдуть на Олімпіаду-2024

Збірна України з дзюдо здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024. Сталося це після закриття олімпійських рейтингів Міжнародною федерацією з дзюдо 25 червня.

На Олімпіаді-2024 Україна буде представлена у двох чоловічих та двох жіночих вагових категоріях. Зокрема виступить на турнірі Дар'я Білодід — чинна бронзова призерка Ігор у Токіо (вага 48 кг) змагатиметься у Парижі у категорії 57 кг.

Хто здобув ліцензії від України на Олімпіаду-2024:

60 кг, чоловіки: Дільшот Халматов

66 кг, чоловіки: Богдан Ядов

57 кг, жінки: Дар'я Білодід

78 кг, жінки: Єлизавета Литвиненко

Що відомо про відбір українців на Олімпіаду-2024 у дзюдо

У ваговій категорії 78 кг одразу дві дзюдоїстки, Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко, були прохідними за рейтингом. Втім через обмеження (одна ліцензія на одну вагову категорію) у збірній Україні повідомили, що на Іграх у Парижі виступить Литвиненко.

Україна до закриття рейтингу претендувала на одну з континентальних квот. Однак ані Михайло Свідрак (81 кг), ані Антон Савицький (100 кг) її не здобули. Поширити

Дар'я Білодід — єдина дзюдоїстка з досвідом виступу на Олімпіадах. Для Халматова, Ядова та Литвиненко ці Ігри стануть дебютними у кар'єрі.

Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024

Станом на зараз в України 125 перепусток на Олімпійські ігри у Парижі: