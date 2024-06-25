Збірна України з дзюдо виборола 4 ліцензії на Олімпіаду-2024
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Спорт
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Збірна України з дзюдо виборола 4 ліцензії на Олімпіаду-2024

Білодід
Джерело:  Суспільне. Спорт

Міжнародна федерація дзюдо офіційно закрила рейтинги спортсменів перед майбутніми Олімпійськими іграми у Парижі.

Головні тези:

  • Збірна України з дзюдо здобула 4 ліцензії на Олімпіаду-2024.
  • Україна буде представлена у двох чоловічих та двох жіночих вагових категоріях на турнірі з дзюдо в Парижі.
  • Дар'я Білодід, чинна бронзова призерка Ігор у Токіо, виступатиме в категорії 57 кг на Олімпіаді-2024.
  • Українські дзюдоїсти Дільшот Халматов, Богдан Ядов та Єлизавета Литвиненко здобули ліцензії на свої вагові категорії на майбутніх Олімпійських іграх.
  • 125 українських спортсменів отримали перепустки на Олімпіаду-2024 у різних спортивних дисциплінах.

4 українських дзюдоїсти поїдуть на Олімпіаду-2024

Збірна України з дзюдо здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024. Сталося це після закриття олімпійських рейтингів Міжнародною федерацією з дзюдо 25 червня.

На Олімпіаді-2024 Україна буде представлена у двох чоловічих та двох жіночих вагових категоріях. Зокрема виступить на турнірі Дар'я Білодід — чинна бронзова призерка Ігор у Токіо (вага 48 кг) змагатиметься у Парижі у категорії 57 кг.

Хто здобув ліцензії від України на Олімпіаду-2024:

  • 60 кг, чоловіки: Дільшот Халматов

  • 66 кг, чоловіки: Богдан Ядов

  • 57 кг, жінки: Дар'я Білодід

  • 78 кг, жінки: Єлизавета Литвиненко

Що відомо про відбір українців на Олімпіаду-2024 у дзюдо

У ваговій категорії 78 кг одразу дві дзюдоїстки, Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко, були прохідними за рейтингом. Втім через обмеження (одна ліцензія на одну вагову категорію) у збірній Україні повідомили, що на Іграх у Парижі виступить Литвиненко.

Україна до закриття рейтингу претендувала на одну з континентальних квот. Однак ані Михайло Свідрак (81 кг), ані Антон Савицький (100 кг) її не здобули.

Дар'я Білодід — єдина дзюдоїстка з досвідом виступу на Олімпіадах. Для Халматова, Ядова та Литвиненко ці Ігри стануть дебютними у кар'єрі.

Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024

Станом на зараз в України 125 перепусток на Олімпійські ігри у Парижі:

  • 18 — футбол

  • 17 — легка атлетика

  • 9 — стрибки у воду

  • 8 — фехтування, веслування

  • 7 — художня гімнастика, академічне веслування

  • 6 — спортивна гімнастика, стрільба, теніс

  • 4 — плавання, боротьба, дзюдо

  • 3 — велоспорт, бокс, настільний теніс, брейкінг

  • 2 — артистичне плавання, стрільба з лука, скелелазіння

  • 1 — сучасне п'ятиборство, важка атлетика, бадмінтон

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