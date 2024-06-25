Збірна України з дзюдо виборола 4 ліцензії на Олімпіаду-2024

Міжнародна федерація дзюдо офіційно закрила рейтинги спортсменів перед майбутніми Олімпійськими іграми у Парижі.
Головні тези:
- Збірна України з дзюдо здобула 4 ліцензії на Олімпіаду-2024.
- Україна буде представлена у двох чоловічих та двох жіночих вагових категоріях на турнірі з дзюдо в Парижі.
- Дар'я Білодід, чинна бронзова призерка Ігор у Токіо, виступатиме в категорії 57 кг на Олімпіаді-2024.
- Українські дзюдоїсти Дільшот Халматов, Богдан Ядов та Єлизавета Литвиненко здобули ліцензії на свої вагові категорії на майбутніх Олімпійських іграх.
- 125 українських спортсменів отримали перепустки на Олімпіаду-2024 у різних спортивних дисциплінах.
4 українських дзюдоїсти поїдуть на Олімпіаду-2024
Збірна України з дзюдо здобула чотири ліцензії на Олімпійські ігри-2024. Сталося це після закриття олімпійських рейтингів Міжнародною федерацією з дзюдо 25 червня.
На Олімпіаді-2024 Україна буде представлена у двох чоловічих та двох жіночих вагових категоріях. Зокрема виступить на турнірі Дар'я Білодід — чинна бронзова призерка Ігор у Токіо (вага 48 кг) змагатиметься у Парижі у категорії 57 кг.
Хто здобув ліцензії від України на Олімпіаду-2024:
60 кг, чоловіки: Дільшот Халматов
66 кг, чоловіки: Богдан Ядов
57 кг, жінки: Дар'я Білодід
78 кг, жінки: Єлизавета Литвиненко
Що відомо про відбір українців на Олімпіаду-2024 у дзюдо
У ваговій категорії 78 кг одразу дві дзюдоїстки, Єлизавета Литвиненко та Юлія Курченко, були прохідними за рейтингом. Втім через обмеження (одна ліцензія на одну вагову категорію) у збірній Україні повідомили, що на Іграх у Парижі виступить Литвиненко.
Дар'я Білодід — єдина дзюдоїстка з досвідом виступу на Олімпіадах. Для Халматова, Ядова та Литвиненко ці Ігри стануть дебютними у кар'єрі.
Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024
Станом на зараз в України 125 перепусток на Олімпійські ігри у Парижі:
18 — футбол
17 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування, веслування
7 — художня гімнастика, академічне веслування
6 — спортивна гімнастика, стрільба, теніс
4 — плавання, боротьба, дзюдо
3 — велоспорт, бокс, настільний теніс, брейкінг
2 — артистичне плавання, стрільба з лука, скелелазіння
1 — сучасне п'ятиборство, важка атлетика, бадмінтон
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