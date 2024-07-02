Олимпиада-2024. ФК "Шахтер" делегировал в сборную Украины пять футболистов
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Олимпиада-2024. ФК "Шахтер" делегировал в сборную Украины пять футболистов

ФК "Шахтер"
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Источник:  Tribuna

Донецкий "Шахтер" раскрыл фамилии спортсменов, вызванных в олимпийскую сборную Украины на летние Игры-2024.

Главные тезисы

  • Пять футболистов, отобранных из ФК Шахтер, присоединятся к украинской сборной для участия в Олимпиаде-2024.
  • Украинская сборная в группе В турнире сыграет со сборными Ирака, Марокко и Аргентины.
  • Экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби теперь возглавляет ФК Марсель.

Соперниками украинской команды станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины.

Футбольная команда "Шахтер" отправит в команду Руслана Ротаня 5 футболистов. Они попадут в заявку Украины на футбольный турнир Олимпиады.

Вратарь Кирилл Фесюн, полузащитники Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Кирилл Сигеев, а также форвард Даниил Сикан поедут на премьерные футбольные команды Игры. Вне заявки оказались два звездных исполнителя. Руководитель олимпийской сборной якобы рассчитывал на хавбеков Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

Украина попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины.

Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Экстренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"

Последним местом работы Де Дзерби был английский "Брайтон", который он возглавлял с 2022 года, когда покинул "Шахтер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В своем первом сезоне в АПЛ итальянец помог "чайкам" занять 6-е место и впервые в истории пробиться в еврокубки. Прошлую кампанию "Брайтон" завершил на 11-й позиции в чемпионате Англии.

"Марсель" в сезоне-2023/24 финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и не квалифицировался в еврокубки.

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