Олимпиада 2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 30 июля
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Олимпиада 2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 30 июля

Национальный олимпийский комитет Украины
Олимпиада 2024. Когда будут выступать украинские спортсмены 30 июля
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В четвертый день Олимпийских игр-2024 на арены Парижа выйдут 13 украинских спортсменов, представители 9 видов спорта. Также футбольная сборная сыграет ключевой матч группового этапа против сборной Аргентины.

Главные тезисы

  • В четвертый день Олимпийских игр-2024 украинские спортсмены представят 9 видов спорта, среди которых бадминтон, настольный теннис, плавание, теннис, стрельба из лука и фехтование.
  • На Олимпиаде-2024 30 июля украинцы будут участвовать в матчах предыдущих стадий, квалификациях и финалах соревнований, пытаясь завоевать медали в 8 видах спорта.
  • Украинская фехтовальщица Харлан уже завоевала бронзу на Олимпиаде-2024, став это ее пятой наградой на Олимпийских играх в карьере.
  • На 30 июля запланировано разыгрывание 12 комплектов наград включая финал фехтования в командной шпаге с участием сборной Украины.

Появилось расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 30 июля

30 июля украинские спортсмены, прежде всего, будут играть матчи предыдущих стадий или проходить квалификацию в финалы соревнований.

  • 9:30. Бадминтон, женщина, групповой этап. Тереза Свабикова — Полина Бугрова.

  • 11:00. Настольный теннис, женщины, 1/16 финала. Бернардет Шосс — Маргарита Песоцкая.

  • 12:07. Плавание, мужчины. 200 м баттерфляем, Предварительные заплывы. Денис Кесиль. Полуфиналы — 21:42.

  • 14:30*. Теннис, женщины, одиночный разряд. 1/8 финала. Мария Саккари — Марта Костюк.

  • 17:30*. Теннис, женщины, парный разряд. 1/8 финала. Сье/Цао- Костюк/Ястремская.

  • 14:18*. Стрельба из лука, мужчины, 1/32 финала. Маркус Д'Альмейда — Михаил Усач.

  • 14:30. Фехтование. Командная шпага, женщины, 1/4 финала. Китай — Украина. Полуфинал - 16:50. Финал — 17:40.

  • 16:00. Теннис, женщины. 1/8 финала. Элина Свитолина — Барбора Крейчикова.

  • 16:00. Гребной слалом, женщина. Байдарки-одиночки. Квалификация, первый заезд Виктория Усс.

  • 18:00. Футбол, команда, групповой этап. Аргентина — Украина .

  • 18:10. Гребной слалом, женщина. Байдарка-одиночка. Квалификация, второй заезд, Виктория Усс.

  • 21:32. Бокс, мужчины, 1/8 финала (80 кг). Александр Хижняк — Филипп Акилов.

Всего 30 июля будет разыграно 12 комплектов наград в 8 видах спорта.

Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально — пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

На пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).

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