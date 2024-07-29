Олимпиада 2024. Украинская дзюдоистка Белодид уступила японке
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Олимпиада 2024. Украинская дзюдоистка Белодид уступила японке

Олимпиада 2024. Украинская дзюдоистка Белодид уступила японке
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла японке Харуке Фунакубо схватку в 1/8 финала олимпийского турнира.

Главные тезисы

  • Дарья Белодид проиграла японской дзюдоистке Харуке Фунакубо в поединке на Олимпиаде 2024.
  • Спортсменка дебютировала на Олимпийских играх в Токио-2020 и получила олимпийскую "бронзу" в весе до 48 кг.
  • После Токио-2020 Белодид сменила весовую категорию на до 57 кг и стала чемпионкой Европы-2024.
  • Дарья вошла в топ-17 дзюдоисток в олимпийском рейтинге весовой категории до 57 кг и получила прямую путевку на Олимпиаду в Париж.

Как прошло выступление Белодид на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка начала выступления на Играх с быстрой победы. Белодид сошлась в противостоянии с представительницей Кирибати Неры Тибвы.

Схватка Белодид и Тибвы длилась всего 5 секунд. Украинка выполнила прием на оценку ипон и прошла во второй круг соревнований.

Однако вторую встречу Билодид не смогла завершить так же быстро. Украинка второе сражение проводила с вицечемпионкой мира 2022 и 2023 годов, японкой Харукой Фунакубо.

Представительница Японии на 1:46 минуте первой получила "шидо". Однако после этого два подряд предупреждения заработала украинка.

В общей сложности поединок длился 6:47 минут. Победительница схватки определилась "золотым счетом" и завершилась драматическим финалом: Билодид заработала третье "шидо" и досрочно проиграла японцы Фунакубо на стадии 1/8 финала.

Что известно о Дарье Белодиде

23-летняя дзюдоистка Дарья Белодид во второй раз в карьере выступала на Олимпийских играх.

Спортсменка дебютировала в Токио-2020, где получила олимпийскую "бронзу" в весе до 48 кг, а также стала первым за 12 лет украинским призером Игр по дзюдо.

После Игр-2020 Белодид сменила весовую категорию и соревнуется в весе до 57 кг. На розыгрыше континентального первенства этого года именно в этом весе Дарья получила первый за пять лет большой титул — стала чемпионкой Европы-2024.

По итогам выступлений Белодид получила прямую путевку в Париж, войдя в 17 лучших дзюдоисток в олимпийском рейтинге весовой категории до 57 кг.

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