Олімпіада 2024. Українська дзюдоїстка Білодід поступилася японці

Як пройшов виступ Білодід на Олімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка розпочала виступи на цьогорічних Іграх зі швидкої перемоги. Білодід зійшлась у протистоянні з представницею Кірібаті Нери Тібви.

Сутичка Білодід та Тібви тривала лише 5 секунд. Українка виконала прийом на оцінку іппон та пройшла у друге коло змагань.

Однак другу зустріч Білодід не змогла завершити так само швидко. Українка другий бій проводила з віцечемпіонкою світу 2022 і 2023 років, японкою Харукою Фунакубо.

Представниця Японії на 1:46 хвилині першою отримала "шидо". Однак після цього два поспіль попередження заробила українка.

Загалом поєдинок тривав 6:47 хвилин. Переможниця сутички визначилась "золотим рахунком" і завершився драматичним фіналом: Білодід заробила третє "шидо" та достроково програла японці Фунакубо на стадії 1/8 фіналу.

Що відомо про Дарʼю Білодід

23-річна дзюдоїстка Дарʼя Білодід вдруге у кар'єрі виступала на Олімпійських іграх.

Спортсменка дебютувала у Токіо-2020, де здобула олімпійську "бронзу" у вазі до 48 кг, а також стала першою за 12 років українською призеркою Ігор з дзюдо.

Після Ігор-2020 Білодід змінила вагову категорію та наразі змагається у вазі до 57 кг. На цьогорічному розіграші континентальної першості саме у цій вазі Дарʼя здобула перший за п'ять років великий титул — стала чемпіонкою Європи-2024.

За підсумком виступів Білодід здобула пряму путівку у Париж, увійшовши до 17 найкращих дзюдоїсток в олімпійському рейтингу вагової категорії до 57 кг.