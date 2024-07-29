Олімпіада 2024. Українська дзюдоїстка Білодід поступилася японці

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід програла японці Харуці Фунакубо сутичку в 1/8 фіналу олімпійського турніру.
Головні тези:
- Дар'я Білодід зазнала поразки від японської дзюдоїстки Харукою Фунакубо на Олімпіаді-2024 під час сутички в 1/8 фіналу.
- Українська спортсменка виступила на цьогорічних Іграх з вражаючим стартом, отримавши швидку перемогу у першому поєдинку.
- За кар'єру Дар'я Білодід здобула олімпійську бронзу у Токіо-2020 та стала чемпіонкою Європи-2024 у вазі до 57 кг.
Як пройшов виступ Білодід на Олімпіаді-2024
Українська дзюдоїстка розпочала виступи на цьогорічних Іграх зі швидкої перемоги. Білодід зійшлась у протистоянні з представницею Кірібаті Нери Тібви.
Сутичка Білодід та Тібви тривала лише 5 секунд. Українка виконала прийом на оцінку іппон та пройшла у друге коло змагань.
Однак другу зустріч Білодід не змогла завершити так само швидко. Українка другий бій проводила з віцечемпіонкою світу 2022 і 2023 років, японкою Харукою Фунакубо.
Представниця Японії на 1:46 хвилині першою отримала "шидо". Однак після цього два поспіль попередження заробила українка.
Загалом поєдинок тривав 6:47 хвилин. Переможниця сутички визначилась "золотим рахунком" і завершився драматичним фіналом: Білодід заробила третє "шидо" та достроково програла японці Фунакубо на стадії 1/8 фіналу.
Що відомо про Дарʼю Білодід
23-річна дзюдоїстка Дарʼя Білодід вдруге у кар'єрі виступала на Олімпійських іграх.
Спортсменка дебютувала у Токіо-2020, де здобула олімпійську "бронзу" у вазі до 48 кг, а також стала першою за 12 років українською призеркою Ігор з дзюдо.
Після Ігор-2020 Білодід змінила вагову категорію та наразі змагається у вазі до 57 кг. На цьогорічному розіграші континентальної першості саме у цій вазі Дарʼя здобула перший за п'ять років великий титул — стала чемпіонкою Європи-2024.
За підсумком виступів Білодід здобула пряму путівку у Париж, увійшовши до 17 найкращих дзюдоїсток в олімпійському рейтингу вагової категорії до 57 кг.
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