Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №31) впевнено перемогла японку Моюку Учідзіму (WTA №66) у двох сетах.

Рахунок — 6:2 та 6:1.

Фото — olympics.com

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини. Гра розпочалась не на користь Еліни — перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак, Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль та перемогти.

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) — Вікторія Голуба (Швейцарія).

Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі

Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.

За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.