Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024
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Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024
Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму в першому колі олімпійських змагань.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна виборола першу перемогу на Олімпіаді-2024, розгромивши Моюку Учідзіму у двох сетах з рахунком 6:2 та 6:1.
  • Матч тривав 1 годину 2 хвилини, після початкової незручності тенісистка зуміла взяти ініціативу в свої руки.
  • Наступний суперник Еліни - переможниця пари Джессіка Пегула (США) - Вікторія Голуба (Швейцарія) на Олімпіаді-2024 в Парижі.
  • Українські спортсмени на Олімпіаді-2024 представлені лише 139 атлетами, з найбільшою кількістю в легкій атлетиці.
  • Попередньо футбольна збірна України також досягла перемоги у груповому етапі Олімпійських ігор проти Марокко.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №31) впевнено перемогла японку Моюку Учідзіму (WTA №66) у двох сетах.

Рахунок — 6:2 та 6:1.

Фото — olympics.com

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини. Гра розпочалась не на користь Еліни — перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак, Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль та перемогти.

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) — Вікторія Голуба (Швейцарія).

Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі

Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.

За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.

На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на предмет VAR, але у підсумку його зарахували.

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