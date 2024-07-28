Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму в першому колі олімпійських змагань.
Головні тези:
- Еліна Світоліна виборола першу перемогу на Олімпіаді-2024, розгромивши Моюку Учідзіму у двох сетах з рахунком 6:2 та 6:1.
- Матч тривав 1 годину 2 хвилини, після початкової незручності тенісистка зуміла взяти ініціативу в свої руки.
- Наступний суперник Еліни - переможниця пари Джессіка Пегула (США) - Вікторія Голуба (Швейцарія) на Олімпіаді-2024 в Парижі.
- Українські спортсмени на Олімпіаді-2024 представлені лише 139 атлетами, з найбільшою кількістю в легкій атлетиці.
- Попередньо футбольна збірна України також досягла перемоги у груповому етапі Олімпійських ігор проти Марокко.
Як пройшов матч Еліни Світоліної
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №31) впевнено перемогла японку Моюку Учідзіму (WTA №66) у двох сетах.
Рахунок — 6:2 та 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини. Гра розпочалась не на користь Еліни — перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак, Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль та перемогти.
У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) — Вікторія Голуба (Швейцарія).
Україна на Олімпіаді-2024 в Парижі
Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття тенісистки Ангеліни Калініної через хворобу.
За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.
Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.
Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу представники Африки не змогли.
На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Арбітри переглядали епізод на предмет VAR, але у підсумку його зарахували.
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