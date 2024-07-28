Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024. Яка причина
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Спорт
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Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024. Яка причина

Національний олімпійський комітет України
Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024. Яка причина

Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор-2024 через хворобу.

Головні тези:

 

  • Калініна відчула погіршення стану після довгого очікування на кортах через дощ, яке призвело до підвищення температури тіла.
  • Українські тенісистки, Даяна Ястремська та Марта Костюк, також не змогли взяти участь у змаганнях через перенесення матчів.
  • Олімпіада-2024 у Парижі проходить з 26 липня до 11 серпня, а представництво України скоротилося до 139 атлетів, включаючи зняття Калініної.

Ангеліна Калініна знялася з тенісного турніру Олімпіади-2024

Як повідомив Національний олімпійський комітет України, через дощ та негоду, яка була в Парижі 27 липня, у тенісистки піднялася температура.

На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ, і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень, — пояснила спортсменка.

Ангеліна Калініна мала розпочати виступи на Олімпіаді ще в перший змагальний день, однак через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня. Не змагалися також інші українські тенісистки — Даяна Ястремська та Марта Костюк.

28 липня ж Калініна мала зіграти в першому матчі проти Аранчі Рус з Нідерландів, однак замість неї гратиме австралійка Олівія Гадекі.

Що цьому передувало

У склад збірної України на Олімпіаду Калініна потрапила, отримавши дозвіл від Міжнародної федерації тенісу. Вона не виконала необхідної умови щодо достатньої кількості матчів за національну команду в олімпійський цикл.

Олімпіада-2024 проходить у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Цьогоріч в України найменше представництво в історії держави — лише 139 атлетів, якщо врахувати зняття Калініної. За видами спорту українці найкраще представлені в легкій атлетиці — там аж 25 спортсменів. У важкій атлетиці та бадмінтоні — лише по одному.

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